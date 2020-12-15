حريق ضخم في أربعة قوارب صيد في ميناء كنارك الإيراني

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 12:22 م
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
وكالات
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أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن اندلاع النيران في أربعة قوارب صيد كبيرة في ميناء كنارك المطل على خليج عمان، بجنوب البلاد.

 

وبحسب محافظ مدينة كنارك، تمكن رجال الإطفاء من إخماد النيران بمساعدة مروحيات، حيث التهمت النيران ثلاثة قوارب، فيما تعرض قارب رابع لأضرار جزئية.

 

وأوضح محافظ مدينة كنارك درويش بلوج نيا، أن إسراع رجال الإطفاء في إخماد النيران حال دون امتداد الحريق إلى نحو مئة قارب في الميناء، مؤكدا أن الحريق لم يوقع أي إصابات بشرية، وأن سلطات الميناء بدأت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.

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ميناء كنارك حريق ضخم ايران أربعة قوارب

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