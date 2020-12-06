"الفجر" من قلب باريس.. الأعلام والأغاني أدوات الجالية المصرية لاستقبال الرئيس السيسي

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 08:55 م
بوابة الفجر
دعاء جمال
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حصلت بوابة "الفجر" على صورا لاستقبال الجالية المصرية في باريس بقيادة الأستاذ عبد الحميد نقريش الأمين العام للاتحاد العام للجالية المصرية هناك للرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يزور عاصمة النور ويلتقي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.


وكان قد قال "نقريش" في تصريحات خاصة لـ "الفجر":"إن الاتحاد العام للجالية المصرية وجميع منظمات المجتمع المدني المصري بفرنسا من دعا إلى تنظيم وقفة الترحيب  والتنسيق مع العديد من الكيانات والافراد من أبناء الجالية للوقوف بالعلم المصري وصور السيد الرئيس وإذاعة الموسيقى والأغاني الوطنية والهتافات والاعراب عن التأييد لمؤسسات الدولة والقائد العظيم السيسي".


والجدير بالذكر أن الرئيس السيسي سوف يلتقي نظيره الفرنسي والتباحث في العديد من القضايا المهمة والمطروحة على الساحة الدولية.

"الفجر" من قلب باريس.. الأعلام والأغاني أدوات الجالية المصرية لاستقبال الرئيس السيسي
"الفجر" من قلب باريس.. الأعلام والأغاني أدوات الجالية المصرية لاستقبال الرئيس السيسي
"الفجر" من قلب باريس.. الأعلام والأغاني أدوات الجالية المصرية لاستقبال الرئيس السيسي
"الفجر" من قلب باريس.. الأعلام والأغاني أدوات الجالية المصرية لاستقبال الرئيس السيسي
"الفجر" من قلب باريس.. الأعلام والأغاني أدوات الجالية المصرية لاستقبال الرئيس السيسي
"الفجر" من قلب باريس.. الأعلام والأغاني أدوات الجالية المصرية لاستقبال الرئيس السيسي
"الفجر" من قلب باريس.. الأعلام والأغاني أدوات الجالية المصرية لاستقبال الرئيس السيسي
"الفجر" من قلب باريس.. الأعلام والأغاني أدوات الجالية المصرية لاستقبال الرئيس السيسي
"الفجر" من قلب باريس.. الأعلام والأغاني أدوات الجالية المصرية لاستقبال الرئيس السيسي
"الفجر" من قلب باريس.. الأعلام والأغاني أدوات الجالية المصرية لاستقبال الرئيس السيسي

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باريس ايمانويل ماكرون الفجر الرئيس الفرنسي الرئيس السيسي

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