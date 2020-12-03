وقف العمل بمجال تصميم لقاح ضد كورونا في التشيك

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 12:29 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

أوقفت جمهورية التشيك، العمل في مجال تطوير لقاح خاص بها ضد فيروس كورونا المستجد، حسبما قالت وكالة الأنباء التشيكية، اليوم الخميس.

 

وقد أفادت الوكالة، بأن وزارة الصحة التشيكية، أنشطة مجموعة بحثية من علماء الفيروسات الذين يعملون منذ مايو على تصميم مثل هذا. وكقاعدة للعمل، استخدمت المجموعة المعهد الوطني لأمراض الدم، وكذلك معهد الطب السريري".

 

وأوضحت الوكالة، أن أحد معارضي العمل على اللقاح الوطني كان وزير الصحة التشيكي السابق رومان بريمولا، الذي يعتقد أنه لا يوجد وقت كاف لدى المجموعة لابتكار دواء فعال بسرعة.

 

وأعلنت الصحة التشيكية، في وقت سابق، اكتشاف فيروس كورونا لدى 4563 من سكان الجمهورية، ومنذ بداية الوباء تم تسجيل 533 ألف حالة إصابة بالمرض في هذه الدولة. وبلغ العدد الإجمالي للوفيات بسبب المرض 8.515 حالة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وقف العمل لقاح كورونا التشيك

أخبار تهمك

بعد تراجع أداء مروان.. موسيماني يطالب رئيس الأهلي بـ "مهاجم سوبر"

منذ ساعة و 28 دقيقة

ميدو: الزمالك لم يفاوض أحمد الشيخ وهذه وجهته المقبلة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل| قفزة جديدة في إصابات ووفيات كورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يقترب من حسم صفقة طريد الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل طبيب الفريق المُستقيل

منذ حوالي 22 ساعة

بكلمات قوية.. بن شرقي يرد على أنباء رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

باتشيكو يُقرر طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

شاهد.. تصريحات جديدة من فتاة سقارة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

منذ ربع ساعة

عاجل .. الحكومة تعلن انخفاض معدلات الفقر لأول مرة منذ 21 عاما

منذ ساعة و 12 دقيقة

آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع فرجاني ساسي لتجديد عقده

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة من الحكومة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقده مع نجم الفريق

منذ حوالي 20 ساعة

كومان يكشف سر إراحة لاعبي برشلونة بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعة

الزمالك يزاحم بيراميدز والاتحاد على ضم طريد الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

شكري يفجر مفاجأة كبرى في تبرعات تركي آل الشيخ للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

‏بسبب "كورونا".. "ناسا" تطالب العاملين بالعمل عن بعد

في حيز الاختبار.. روسيا تتنافس لاكتشاف لقاح كورونا

إيطاليا تنضم بالحمض النووي.. لقاحات ضد كورونا قيد التجربة

متى ينتهي الصداع المزمن وينتج العالم لقاح ضد كورونا؟

يُسجل 12 أغسطس.. ماذا تعرف عن أول لقاح روسي محتمل ضد كورونا؟

استشاري مناعة: اللقاح الروسي لم يكمل تجاربه (فيديو)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:33 ص

عاجل .. الحكومة تعلن انخفاض معدلات الفقر لأول مرة منذ 21 عاما

الزمالك يقترب من حسم صفقة طريد الأهلي

11:54 ص

بشرى سارة من الحكومة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

08:31 ص

شكري يفجر مفاجأة كبرى في تبرعات تركي آل الشيخ للزمالك

07:30 ص

بعد تراجع أداء مروان.. موسيماني يطالب رئيس الأهلي بـ "مهاجم سوبر"

11:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم