وقف العمل بمجال تصميم لقاح ضد كورونا في التشيك

أوقفت جمهورية التشيك، العمل في مجال تطوير لقاح خاص بها ضد فيروس كورونا المستجد، حسبما قالت وكالة الأنباء التشيكية، اليوم الخميس.

وقد أفادت الوكالة، بأن وزارة الصحة التشيكية، أنشطة مجموعة بحثية من علماء الفيروسات الذين يعملون منذ مايو على تصميم مثل هذا. وكقاعدة للعمل، استخدمت المجموعة المعهد الوطني لأمراض الدم، وكذلك معهد الطب السريري".

وأوضحت الوكالة، أن أحد معارضي العمل على اللقاح الوطني كان وزير الصحة التشيكي السابق رومان بريمولا، الذي يعتقد أنه لا يوجد وقت كاف لدى المجموعة لابتكار دواء فعال بسرعة.

وأعلنت الصحة التشيكية، في وقت سابق، اكتشاف فيروس كورونا لدى 4563 من سكان الجمهورية، ومنذ بداية الوباء تم تسجيل 533 ألف حالة إصابة بالمرض في هذه الدولة. وبلغ العدد الإجمالي للوفيات بسبب المرض 8.515 حالة.