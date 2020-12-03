حادث جديد بقنا على محور الشهيد.. إصابة شخصين في انقلاب دراجة نارية

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أصيب شخصين، منذ قليل، إثر انقلاب دراجة نارية أعلى كوبري الشهيد باسم فكري بمركز قوص، جنوب محافظة قنا.



وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق الإسعاف بقنا، برئاسة الدكتور بدوي سعيد، يفيد أصابة كل من محمد أحمد محمد، 33 عاما، باشتباه كسر بفقرات الظهر، ومحمود عبد الفضيل محمد، 35 عاما، بكسر بالركبة اليسرى بكسور وسحجات، إثر انقلاب دراجة نارية أعلى كوبري الشهيد باسم فكري بمركز قوص، جنوب محافظة قنا.



تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.