جماهير الأهلي تنتظر الحدث الأهم.. موعد بطولة كأس العالم للأندية

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 07:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

 

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر موعد بطولة كأس العالم للأندية المقبلة 2021.

 

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، عن  إقامة نسخة كأس العالم للأندية المقبلة في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 1 حتى 11 فبراير العام القادم.

 

ومن المقرر أن يشارك نادي بايرن ميونيخ الألماني فى بطولة كأس العالم للأندية المقبلة فى قطر بعد فوزه ببطولة دوري أبطال أوروبا.

 

وسيشارك النادي الأهلي كممثل قارة أفريقيا بعد الفوز على الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف فى نهائي بطولة دروي أبطال أفريقيا.

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقده مع نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

التفاصيل الكاملة.. الزمالك يتحرك لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يصدم الزمالك بشأن صفقة الموسم

منذ ساعة و 26 دقيقة

٤ لاعبين على حافة الخروج من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تغييرات منتظرة في نظام دور المجموعات بدوري الأبطال

منذ ساعة و 28 دقيقة

بن شرقي يتعمد الغياب عن لقاء طلائع الجيش.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 29 دقيقة

الأهلي يتجنب الصدام مع ديانج .. ويقترح هذا المخطط

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات جديدة في صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل طبيب الفريق المُستقيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل .. حماية المستهلك يحذر من أحد الأدوية التى يتم الترويج لها في الأسواق

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

راموس يحدد شروطه لتجديد عقده مع ريال مدريد

منذ ساعة

الزمالك يحسم صفقته الأولى

منذ ساعتين

حلا شيحة ومعز مسعود يعترفان بوجود علاقة غرامية بينهما (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة الموسم

منذ ساعة

عاجل..قرار جديد من"الكهرباء" حول تقديم طلبات استبدال نظام الممارسة بالعداد الكودي

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقده مع نجم الفريق

الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة الموسم

07:00 م

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل طبيب الفريق المُستقيل

02:49 م

عاجل .. حماية المستهلك يحذر من أحد الأدوية التى يتم الترويج لها في الأسواق

04:12 م

الأهلي يتجنب الصدام مع ديانج .. ويقترح هذا المخطط

04:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم