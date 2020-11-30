وزارة التخطيط تكشف عن النسبة الحقيقية للإناث والذكور في مصر

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قالت الدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديمغرافي بوزارة لتخطيط، إن الوزارة تسعى لتغليظ العقوبة على ولي أمر البنت حال الزواج المبكر، خاصة أن العقوبة في القانون القديم تقتصر على المأذون أو في عمالة الاطفال العقوبة تكون على صاحب العمل، ولكن رفع هذه العقوبة على ولي الامر سيؤدي إلى تفكير ولي الأمر أكثر من مرة قبل أن ينجب الكثير من الأولاد، لافتة إلى أن تغليظ العقوبة حتى الآن مقترح ولم يتحول إلى قانون.



وأشارت "تواضروس"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، إلى أن الرجال أكثر من السيدات في مصر في عام 2020، لافتَا إلى أن نسبة الرجال في مصر تقدر بـ51%، بينما السيدات تقدر بـ49%.



ولفتت إلى أن النسبة الاكبر في سكان مصر هي الأطفال من عمر عام لـ10 سنوات بنسبة 38%، وخلال عام 2030 سيكون عدد كبير من هؤلاء الاطفال في سن الزواج، وهذا يعني أن التركيبة السكانية في مصر قد تتغير بشكل كبير.

