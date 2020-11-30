وزارة التخطيط تكشف عن النسبة الحقيقية للإناث والذكور في مصر

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 07:38 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قالت الدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديمغرافي بوزارة لتخطيط، إن الوزارة تسعى لتغليظ العقوبة على ولي أمر البنت حال الزواج المبكر، خاصة أن العقوبة في القانون القديم تقتصر على المأذون أو في عمالة الاطفال العقوبة تكون على صاحب العمل، ولكن رفع هذه العقوبة على ولي الامر سيؤدي إلى تفكير ولي الأمر أكثر من مرة قبل أن ينجب الكثير من الأولاد، لافتة إلى أن تغليظ العقوبة حتى الآن مقترح ولم يتحول إلى قانون.

وأشارت "تواضروس"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، إلى أن الرجال أكثر من السيدات في مصر في عام 2020، لافتَا إلى أن نسبة الرجال في مصر تقدر بـ51%، بينما السيدات تقدر بـ49%.

ولفتت إلى أن النسبة الاكبر في سكان مصر هي الأطفال من عمر عام لـ10 سنوات بنسبة 38%، وخلال عام 2030 سيكون عدد كبير من هؤلاء الاطفال في سن الزواج، وهذا يعني أن التركيبة السكانية في مصر قد تتغير بشكل كبير.

أخبار تهمك

تعليق مثير من ميدو على فسخ الأهلي تعاقده مع صالح جمعة

منذ حوالي 3 ساعات

باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش في كأس مصر

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

بعد رحيل مرتضى منصور.. الكشف عن موقف باتشيكو من قيادة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

موسيمانى يستقر على بديل أجايي أمام الاتحاد السكندري

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل- استبعاد الشيخ وصالح جمعة وبادجي من القائمة الأولى بالأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تعرف على قائمة الأهلي في الموسم الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك

منذ يوم

خاص - نجم الأهلي يعلن انتقاله إلى المقاولون العرب

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل - بعد صالح جمعة.. الأهلي يُقرر الاستغناء عن نجم جديد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

منذ يوم

وادي دجلة يتعاقد مع لاعب مانشستر سيتي

منذ ساعة الا ربع

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق بشأن مصطفى محمد

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

منذ ساعتين و 26 دقيقة

اللجنة الخماسية تضع إدارة الزمالك الجديدة في ورطة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:15 م

عاجل - بعد صالح جمعة.. الأهلي يُقرر الاستغناء عن نجم جديد

عاجل- استبعاد الشيخ وصالح جمعة وبادجي من القائمة الأولى بالأهلي

04:06 م

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

11:52 م

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

05:49 م

موسيمانى يستقر على بديل أجايي أمام الاتحاد السكندري

06:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!