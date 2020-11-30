الأردن تثبت أسعار النفط لنهاية ديسمبر المقبل





أعلنت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية اليوم الاثنين، عن تثبيت سعر مادة الكاز لمدة خمسة اشهر اعتبارا من مطلع كانون الأول المقبل؛ بناء على توجيه مجلس الوزراء.





كما اعلنت اللجنة في اجتماع اليوم، برئاسة رئيس اللجنة امين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة اماني العزام، عن استقرار مادة البنزين عند سعرها لشهر تشرين الثاني الحالي، فيما ارتفع سعر مادة الديزل بواقع 10 فلسات للتر. جاء ذلك في الاجتماع الشهري الذي عقدته اللجنة اليوم، لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا للفترة من الاول وحتى الحادي والثلاثين من ديسمبر المقبل.





وجرى خلال الاجتماع استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر نوفمبر الحالي ومقارنتها مع مثيلاتها لشهر أكتوبر الماضي.





وفي التفاصيل، قررت اللجنة الابقاء على سعر بيع البنزين أوكتان 90 خلال شهر كانون الأول عند 665 فلسا للتر, وسعر البنزين أوكتان 95 عند 880 فلسا للتر، وسعر الكاز عند 460 فلسا للتر، ورفع سعر الديزل بمقدار 10 فلسات ليصبح 470 فلسا للتر بدلا من 460 فلسا. يشار إلى أن معدل سعر خام برنت ارتفع من 2ر40 دولار للبرميل في شهر تشرين الأول الماضي إلى 5ر42 دولار للبرميل في شهر نوفمبر. وكما جرت العادة، قررت اللجنة تثبيت سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير.





ووفق توجيه مجلس الوزراء الخاص بتثبيت سعر مادة الكاز حتى نهاية شهر نيسان المقبل، اعتمدت تسعيرة شهر نوفمبر الحالي، كاساس لتثبيت السعر.





وتضمن توجيه مجلس الوزراء، التأكيد على تخفيض السعر في حال تراجعت الأسعار العالمية خلال هذه الفترة لأهمية مادة الكاز للمواطنين خلال فصل الشتاء.