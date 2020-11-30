الأردن تثبت أسعار النفط لنهاية ديسمبر المقبل

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 06:57 م
بوابة الفجر
Advertisements

أعلنت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية اليوم الاثنين، عن تثبيت سعر مادة الكاز لمدة خمسة اشهر اعتبارا من مطلع كانون الأول المقبل؛ بناء على توجيه مجلس الوزراء.

كما اعلنت اللجنة في اجتماع اليوم، برئاسة رئيس اللجنة امين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة اماني العزام، عن استقرار مادة البنزين عند سعرها لشهر تشرين الثاني الحالي، فيما ارتفع سعر مادة الديزل بواقع 10 فلسات للتر. جاء ذلك في الاجتماع الشهري الذي عقدته اللجنة اليوم، لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا للفترة من الاول وحتى الحادي والثلاثين من ديسمبر المقبل.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر نوفمبر الحالي ومقارنتها مع مثيلاتها لشهر أكتوبر الماضي.

وفي التفاصيل، قررت اللجنة الابقاء على سعر بيع البنزين أوكتان 90 خلال شهر كانون الأول عند 665 فلسا للتر, وسعر البنزين أوكتان 95 عند 880 فلسا للتر، وسعر الكاز عند 460 فلسا للتر، ورفع سعر الديزل بمقدار 10 فلسات ليصبح 470 فلسا للتر بدلا من 460 فلسا. يشار إلى أن معدل سعر خام برنت ارتفع من 2ر40 دولار للبرميل في شهر تشرين الأول الماضي إلى 5ر42 دولار للبرميل في شهر نوفمبر. وكما جرت العادة، قررت اللجنة تثبيت سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير.

ووفق توجيه مجلس الوزراء الخاص بتثبيت سعر مادة الكاز حتى نهاية شهر نيسان المقبل، اعتمدت تسعيرة شهر نوفمبر الحالي، كاساس لتثبيت السعر.

وتضمن توجيه مجلس الوزراء، التأكيد على تخفيض السعر في حال تراجعت الأسعار العالمية خلال هذه الفترة لأهمية مادة الكاز للمواطنين خلال فصل الشتاء.

أخبار تهمك

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

منذ يوم

تعليق مثير من ميدو على فسخ الأهلي تعاقده مع صالح جمعة

منذ أقل من ساعتين

أول رد من أحمد بدير بعد تنمر الإعلامية الكويتية مي العيدان (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل- استبعاد الشيخ وصالح جمعة وبادجي من القائمة الأولى بالأهلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - تعرف على قائمة الأهلي في الموسم الجديد

منذ أقل من ساعتين

خاص - نجم الأهلي يعلن انتقاله إلى المقاولون العرب

منذ ساعة و 6 دقيقة

الأهلي يتحرك لتنفيذ مطلب موسيماني بعد التتويج الإفريقي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

موسيمانى يستقر على بديل أجايي أمام الاتحاد السكندري

منذ ساعة الا ربع

خاص - كواليس استبعاد أحمد الشيخ من قائمة الأهلي واقترابه من بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

منذ أقل من ساعة

اللجنة الخماسية تضع إدارة الزمالك الجديدة في ورطة

منذ ساعة و 12 دقيقة

أحمد بلال: مهاجم الأهلي ليس لديه فكرة عن كرة القدم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل - بعد صالح جمعة.. الأهلي يُقرر الاستغناء عن نجم جديد

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:15 م

عاجل - بعد صالح جمعة.. الأهلي يُقرر الاستغناء عن نجم جديد

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

05:49 م

عاجل- استبعاد الشيخ وصالح جمعة وبادجي من القائمة الأولى بالأهلي

04:06 م

موسيمانى يستقر على بديل أجايي أمام الاتحاد السكندري

06:00 م

عاجل - تعرف على قائمة الأهلي في الموسم الجديد

05:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!