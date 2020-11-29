الأردن: 10 ملايين دينار من صندوق همّة وطن لتجهيز المستشفيات الميدانية

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 10:49 م
بوابة الفجر
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أعلن نائب رئيس لجنة إدارة حسابات صندوق همّة وطن الأردني، جمال الصرايرة، اليوم الأحد، موافقة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على توصية لجنة الإدارة بتخصيص مبلغ 10 ملايين دينار لشراء أجهزة ومستلزمات طبية وتجهيز المستشفيات الميدانية وعقد الاتفاقيات اللازمة لاستيعاب المرضى في مستشفيات القطاع الخاص.

وأوضح الصرايرة، أن هذا المبلغ سيدعم جهود وزارة الصحة وكوادرها الطبية والتمريضية في توفير الرعاية الطبية اللازمة للمرضى المصابين بفيروس كورونا، خصوصاً بعد تزايد أعداد الإصابات التي باتت تفوق قدرات المستشفيات الحكومية.

وبحسب الصرايرة بلغت إجمالي التبرعات لصندوق همّة وطن حتى اليوم 2ر94 مليون دينار، صرف منها 6ر92 مليون دينار تم توزيعها كالتالي: 73 مليونا لصندوق المعونة الوطنية، و2ر4 مليون دينار لوزارة الصحة لتوفير جهاز PCR وعينات فحص كورونا، و2 مليون دينار لتكية أم علي، ومليون دينار للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

كما تم تخصيص مبلغ 2 مليون دينار لوزارة الخارجية لدعم برنامج عودة آمنة للأردنيين من الخارج، إضافة إلى 433 ألف دينار لمستشفى الجامعة لتوفير أجهزة التنفس الصناعي النافذ وغير النافذ وأجهزة غسيل كلى، وأخيرا 10 ملايين دينار لشراء أجهزة ومعدات لمستشفيات وزارة الصحة الميدانية.

وحسب الصرايرة، فإن آلية الصرف واضحة وشفافة وتخضع للرقابة حيث تطلع لجنة إدارة حساب التبرعات الرئيسية على تقارير دورية مقدمة من الجهات الحاصلة على التبرعات حول أوجه الصرف والانفاق.

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