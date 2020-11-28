الإمارات تسجل 1252 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، اليوم السبت، 1252 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة تخضع للرعاية الصحية اللازمة وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 166502 حالة.

وأجرت وزارة الصحة الإماراتية، 148245 فحصًا جديدًا خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

جاء ذلك تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم.

وقد أعلنت الصحة الإماراتية، عن وفاة مصابين اثنين بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 569 حالة.

وتماثل 741 حالة جديدة للشفاء وتعافيها التام من أعراض فيروس كورونا، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 153.449 حالة.