خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس النيجر في وفاة الرئيس الأسبق

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 07:45 م
الملك سلمان بن عبد العزيز
الملك سلمان بن عبد العزيز
الفجر السعودي
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر، في وفاة الرئيس مامادو تانجا رئيس الجمهورية الأسبق.


وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وفاة الرئيس مامادو تانجا رئيس جمهورية النيجر الأسبق، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعب جمهورية النيجر الشقيق بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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