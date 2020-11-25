مصطفى ثابت: دعم "بايدن" لإسرائيل سيكون بشكل مطلق

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 10:51 م
مصطفى ثابت
مصطفى ثابت
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير بوابة الفجر، إن إدارة الرئيس الأمريكي جون بادين ستعتمد على الحلول الدبلوماسية بدلًا من العسكرية، وهذا واضح من حديث "بابدين" على تقليل عدد الجنود الأمريكان في عدد من الدول العربية.

وأشار "ثابت"، خلال حواره ببرنامج "وطني الأكبر"، المذاع على الفضائية "المصرية"، مساء الأربعاء، أن دعم الإدارة الأمريكية الجديدة للإسرائيل سيكون بشكل مطلق، ولكن سيحدث تغير نسبي، من خلال دعم المفاوضات بين الكيان الاسرائيلي والإدارة الفلسطينية.

وأشار إلى ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني لأنه يؤثر بشكل ملحوظ على حل اقضية الفلسطينية، معقبًا: "لو مكنتش هتساعد نفسك مفيش حد هيساعدك".

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مصطفى ثابت مصر جو بايدن الإدارة الامريكية الجديدة اخبار

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