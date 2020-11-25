والد السيدة عزيزة يشكر السيسي: "محدش قصر معانا"

وجه محمد مجدي، والد السيدة عزيزة مريضة السمنة المفرطة، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد استجابته لحالة ابنته التي تعاني من داء الفيل بعد وصول وزنها إلى 300 كيلو جرام.





وقال "مجدي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إنه تم نقل عزيرة إلى مستشفى سرس الليان لإجراء مجموعة من الفحوصات والتحاليل.





وأضاف: "محدش قصر معانا، ومحدش متصور فرحتها قد ايه وفرحتنا كلنا، خاصة أن حالتها كانت صعبة لدرجة أن بقالها أربع سنوات لم تدخل إلى الحمام".





وفي ذات السياق أعرب محمد مجدي، والد السيدة عزيزة المصابة بالسمنة، عن سعادته بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاج أمنته المصابة بالسمنة المفرطة.





ودعا "مجدي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة " المحور"، اليوم الثلاثاء أن يحفظ الرئيس عبد الفتاح السيسي من كل شر قائلًا: "بنتي بخير والبركة في رئيسنا.. ربنا ياخد من عمري وعمر أولادي ويديه".





وأضاف أن ابنته مازالت تخضع للفحوصات والتحاليل الطبية في مستشفى سرس الليان، معقبًا: "من ساعة ما الرئيس أمر بعلاج بنتي الدنيا قامت مقعدتش.. تحيا مصر تحيا زعيمنا السيسي.. أنا بعشق الرئيس السيسي.. حاسس أن أنا بحلم، وبشكر الرئيس أوي، أنا فرحان أوي أوي مش عارف أقول أيه.. الريس عنيه اللي بشوف بيها بحبك ياريس، وربنا يطول في عمره ويكفيه شر المرض وأعدائه وكل اللي سعدوني".



