كلوب يُثني على جوتا ويتجاهل صلاح

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 02:45 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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اثنى يورجن كلوب المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي ليفربول الإنجليزي على نجم الفريق البرتغالي دييجو جوتا وذلك بعد المستوى الرائع الذي قدمه ضد ليستر سيتي في المباراة السابقة.


وبات جوتا اللاعب الوحيد الذي يسجل في أول أربعة مباريات له بملعب أنفيلد ليتجاوز أساطير مثل كيني دالجليش ولويس جارسيا ورفع رصيده إجمالاً من الأهداف إلى ثمانية.


وفي تصريحات صحفية قال كلوب أن جوتا يستحق لقب الهداف الحقيقي في تجاهل واضح منه للدولي المصري محمد صلاح الذي يُعتبر هداف الريدز خلال السنوات الماضية.

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