تعرف على قائمة فريق كوكاكولا بالقسم الثاني

Advertisements

استقر محمد عبدالله، المدير الفني لفريق كوكاكولا، على قائمة الفريق الاولي، لخوض مباريات الموسم الحالي من منافسات مسابقة دوري القسم الثاني 2020-2021، المقرر إقامتها يوم الخامسة والعشرين من الشهر الجاري .

ويحل فريق كوكاكولا ضيفاً على نظيره بتروجيت، في مباراة ستقام بينهم على استاد بتروسبورت، يوم الاربعاء المقبل في تمام الثانية والنصف ظهرآ، ضمن مجموعة القاهرة والقناة بالقسم الثاني.

وخاض فريق كوكاكولا بقيادة محمد عبدالله، العديد من المباريات الودية استعداداً للموسم الجديد، حيث فاز فريق كوكاكولا على بنادي اتحاد الشرطة في تحقيق فوز مستحق على حساب فريق كوكاكولا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسجل أهداف اللقاء، محمد جمال من ركلة جزاء، وابراهيم الششتاوي الوافد الجديد من سوهاج، من ضربة رأس متقنة، وسجل كوكاكولا هدفا من ركلة جزاء، وإختتم عرفة السيد أهداف اللقاء لإتحاد الشرطة.

وتعادل فريق كوكاكولا مع البلاستيك بهدفين لمثلهما، واحرز هدفي كوكاكولا اللاعب احمد سقراط، وتعادل مع حرس الحدود بهدفين كل فريق، وخسر من فريق الإعلاميين بهدف نظيف، بالإضافة إلى أنه تعادل مع تليفونات بني سويف بثلاثية لكل منهما.

وقام الفريق بقيد 12 لاعبين من قوام الموسم الماضي، في القائمة الأولى للموسم الجديد وهم، "محمد علي ميلا، عمرو عبدالمجيد في حراسة المرمى، أحمد عبدالمنعم، أحمد سعيد بندق، معتز نجيب، كريم عرفات، كريم حلاوة، ايريك، محمد علاء لالا، محمد ناجي جدو، جابر سالم، أحمد حسيني ".

وتعاقد نادي كوكاكولا مؤخراً مع عدد كبير من اللاعبين منهم، أحمد عيد حارس مرمى بنها، مهدي صبحي مهاجم الإعلاميين، أحمد عاطف سقراط مهاجم تليفونات بني سويف، حسام زين ظهير أيمن بلدية المحلة، أحمد عبد العزيز ربيعه مدافع ميجا، أحمد كفتة انتهاء الإعارة من الحمام، بسام عيد مدافع بلدية المحلة، أحمد محسن ظهير أيسر نادي zed، إيهاب عبدالمحسن لاعب الترسانة، عاطف الحسيني مهاجم نجمة سينا، إسلام فتحي نادي الترسانة، أحمد أبو الخير لاعب وسط الداخلية، عبدالله محمد لاعب الزرقا.

ويتكون الجهاز الفنى لعبدلله من كل من ايمن عبد القادر مديرا للكرة ومصطفي محمد طه مدرب عام وحمد صالح مدرب مساعد ومحمد مصطفي مدرب حراس مرمي وحسن وهبي مدير ادارى واحمد حمدى اخصائى علاج طبيعي وبهاء ابراهيم مدلك .

