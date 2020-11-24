الملحن اللبناني رياشي: شبهت بيروت بالأم لأنّها الأغلى

تحدث الملحّن والموزّع الموسيقي جان ماري رياشي عن عمله الجديد "بيروت أمي" قائلاً: "الموسيقى مرآة المجتمع، كما أنّها توثّق الأيّام التي نمرّ بها، وبعد حدث إنفجار مرفأ بيروت الذي أصاب لبنان.





وأضاف خلال لقائه في قناة "سكاي نيوز عربيّة" في حوار مع الإعلامي سعيد حريري ت : أردتُ أن أدعو من خلال هذه الأغنية إلى عودة الحياة إلى العاصمة".





وتابع: "وبما أنّه ليس هناك أغلى من الأمّ، شبّهنا العاصمة بالأمّ في أغنية من كلمات أحمد ماضي، وألحاني، وشارك فيها ستّة فنّانين جُدد".







