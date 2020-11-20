السياحة و الآثار: قرار بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات السياحية

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 02:01 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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أصدرت وزارة السياحة والآثار قراراً بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات السياحية و ذلك اعتباراً من 1 ديسمبر ٢٠٢٠.

ويأتي ذلك في ظل توجه الدولة نحو تحديد مواعيد ثابتة لفتح وغلق المحلات العامة،

وتقرر فتح المطاعم والكافيتريات والبازارات المرخصة سياحيًا يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا حتى الساعة الواحدة صباحاً صيفاً والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحاً، مع استمرار خدمة التيك أواي (Take – away)، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل (Home delivery) بالنسبة للمطاعم والكافيتريات على مدار (24 ساعة) صيفاً وشتاء.

ووفقاً للمواعيد المقررة تبدأ شهور الصيف من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.
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 هذا وقد تضمن القرار جواز تعديل مواعيد فتح وغلق المحلات السياحية المشار إليها والموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بناء على قرار من وزير السياحة والآثار بعد التنسيق مع وزير التنمية المحلية.

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