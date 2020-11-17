بـ "البيبي بلو".. شيري عادل تتألق على السجادة الحمراء بمهرجان الفضائيات العربية 2020

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 01:29 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements

ظهرت الفنانة شيري عادل على ريد كاربت، في مهرجان الفضائيات العربية عام 2020، وظهرت بإطلالة جذابة للغاية خطفت بها الأنظار.

وأطلت "عادل" بفستان كت باللون البيبي بلو، بفتحة من الساقين وفي يدها شال باللون الأوف وايت، واستخدمت بعض اللمسات البسيطة من المكياج.

يذكر أن آخر أعمال شيري عادل مسلسل "إلا أنا"، بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، ويتم حاليًا تصوير الحكاية الثالثة وهي "أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، كما تم الاستعداد للخامسة بعنوان"لازم أعيش" بطولة جميلة عوض، والسادسة "ضى القمر" بطولة كندة علوش.

كما ظهرت شيري عادل، في إحدى حلقات مسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثاني.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مهرجان الفضاءيات لازم أعيش شيري عادل الفنانة شيري عادل

أخبار تهمك

عاجل - إصابة زوجة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يعلن عن صفقة جديدة خلال الساعات المقبلة

منذ أقل من ساعة

عاجل - البدري يُحدد بديل النني أمام توجو

منذ حوالي 5 ساعات

أول ظهور لدرة بعد زواجها في حفل جوائز مهرجان الفضائيات العربية

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. وزير التعليم يوجه تحذيرا شديدا للطلاب ويكشف مفاجأة عن المناهج

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة جديدة في جرائم "سفاح الجيزة" بشأن الضحية الثالثة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعات

بشأن طقس الغد.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية

منذ 33 دقيقة

عاجل - إصابة نجم منتخب مصر الأول بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

بعد إصابتها بكورونا.. "أديب": زوجة صلاح مساندة له

منذ 43 دقيقة

الصحة العالمية: إصابات كورونا بمصر تحت السيطرة.. والزيادة متوقعة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يكثف مفاوضاته لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

عادل حمودة: حزب سري يميني يخطط لـ"دونالد ترامب"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الصحة": تسجيل 242 إصابة جديدة كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

تعرف على السبب وراء تأخر إعلان الأهلي عن الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

مادونا جمال تتألق في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

مي عمر تعرب عن سعادتها بعد إعجاب نجمة عالمية بإطلالتها في "الجونة"

"مثل السندريلا".. 7 فنانات تألقن بالفساتين المنفوشة بمهرجان القاهرة السينمائي

جميلة عوض تبدأ تصوير مشاهدها بحكاية "لازم أعيش" في هذا الموعد

بفستان أصفر.. كندة علوش تتألق على الريد كاربت بافتتاح مهرجان الجونة

تعرف على مواعيد عرض حكاية "لازم أعيش" من مسلسل "إلا أنا"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:06 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 242 إصابة جديدة كورونا.. و12 حالة وفاة

عاجل - إصابة زوجة محمد صلاح بفيروس كورونا

11:36 م

عاجل - البدري يُحدد بديل النني أمام توجو

10:06 م

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

11:31 ص

بشأن طقس الغد.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية

02:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»