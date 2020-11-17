بـ "البيبي بلو".. شيري عادل تتألق على السجادة الحمراء بمهرجان الفضائيات العربية 2020

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ظهرت الفنانة شيري عادل على ريد كاربت، في مهرجان الفضائيات العربية عام 2020، وظهرت بإطلالة جذابة للغاية خطفت بها الأنظار.



وأطلت "عادل" بفستان كت باللون البيبي بلو، بفتحة من الساقين وفي يدها شال باللون الأوف وايت، واستخدمت بعض اللمسات البسيطة من المكياج.



يذكر أن آخر أعمال شيري عادل مسلسل "إلا أنا"، بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، ويتم حاليًا تصوير الحكاية الثالثة وهي "أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، كما تم الاستعداد للخامسة بعنوان"لازم أعيش" بطولة جميلة عوض، والسادسة "ضى القمر" بطولة كندة علوش.



كما ظهرت شيري عادل، في إحدى حلقات مسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثاني.

