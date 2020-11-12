أسعار الذهب اليوم الخميس 12-11-2020.. المعدن الأصفر يخسر 6 جنيهات

تراجعت أسعار الذهب المحلي في بداية التعاملات اليوم الخميس، ليفقد جرام الذهب نحو 6 جنيهات .

أسعار الذهب في مصر

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع ليسجل 815 جنيهًا، وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 703 جنيهات، وسعر الجرام عيار 24 نحو 938 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6568 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا:

عمقت أسعار الذهب الخسائر بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، مع مكاسب العملة والأسهم الأمريكية.





وتضغط التطورات الإيجابية بشأن لقاح فيروس كورونا على المعدن الأصفر وسط استمرار مكاسب الأصول الخطرة.





لكن استمر الارتفاع القياسي لإصابات كورونا في الولايات المتحدة والتي تجاوز 200 ألف حالة في 24 ساعة لأول مرة.





وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.8 بالمائة، ليصل مستوى 1861.60دولار للأوقية، فاقداً 14.80 دولار.









وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.1 بالمائة إلى 1875.11 دولار للأوقية.









وخلال نفس التوقيت، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 المائة عند 93.04.