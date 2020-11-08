فرج عامر يوضح طلب سموحة الحصول على خدمات بدر بانون من الأهلي

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 02:26 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أوضح فرج عامر رئيس مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة أن طلبه بإستعارة المغربي بدر بانون صفقة الأهلي القادمة جاء بسبب موقف الفريق الأهلاوي فيما يخص غلق باب القيد بالقائمة المحلية.


ومن المُقرر أن يتم غلق باب القيد في مصر يوم الثامن عشر من شهر نوفمبر الجاري الأمر الذي يعني أن الأهلي والزمالك قد يواجهان أزمة بسبب خوض النهائي الأفريقي يوم السابع والعشرين من الشهر نفسه.


وخلال تصريحات إذاعية قال فرج عامر: " موقف الأهلي صعب بشأن قيد بانون في القائمة المحلية بسبب موعد غلق باب القيد".


وأضاف: " الأهلي سيكون بحاجة لخدمات الأنجولي جيرالدو بسبب النهائي الأفريقي أمام الزمالك، ومن الصعب أن يتواجد لاعب بحجم بانون دون أن يلعب".


وأنهى: " "طلبنا من الأهلي ضم المدافع المغربي على سبيل الإعارة لمدة 3 أشهر، بحيث يتاح للأهلي ضمه فيما بعد وقيده محليًا وأفريقيًا خلال فترة الانتقالات الشتوية".

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