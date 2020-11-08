مدارس تخالف قرارات «التعليم» وتربط تسليم التابلت بسداد المصروفات الدراسية

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 11:28 ص
بوابة الفجر
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علمت «الفجر» أن وزارة التربية والتعليم تلقت مئات الشكاوى من الأهالى بسبب قيام العديد من المدارس بمختلف المحافظات بربط تسليم التابلت بسداد المصروفات الدراسية، بالإضافة لطلب أموال إضافية بخلاف مبلغ التأمين الذى حددته الوزارة.

وقام وزير التعليم الدكتور طارق شوقى، بالتأكيد على ضرورة عدم ربط المصروفات بالتابلت، إلا أن العديد من المدارس تصر على عدم تسليمه بدون سداد مبالغ مالية، وبدأت الوزارة تحقيقات لمعاقبة المخالفين لقرار الوزير.

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