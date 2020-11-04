نشرة حوادث "الفجر"..رفع الحظر عن أموال زهير جرانة وأسرته

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الأربعاء العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:





تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الإسكندرية، من كشف ملابسات سرقة معدات من مصنع الحسن للصناعات الغذائية.





وأفادت التحقيقات، أن وراء الواقعة متهمان وهم "رمضان وعطية الصريحي"، حيث قاموا بسرقة معدات من مصنع للصناعات الغذائية تقدر بقيمة ٢٥ مليون جنيه، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبطهما.





تمكنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر من تحقيق إنجاز جديد للدولة المصرية في قضايا المنزاعات الخارجية والتحكيم الدولي، وذلك بتحقيق نصر كبير على شركتي سيمتنوس لا يونيون وأريدوس جاتيفا الاسبانيتين ف الدعوى التحكيمية رقم IcsiD No case.ARB1329، المقامة منهما ضد الدولة المصرية أمام المركرزالدولي لتسوية منازعات الإستثمار التابع للبئك الدولي بواشنطن "الإكسيد





باشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة التنقيب عن الآثار داخل مزرعة بالطريق الصحراوي، مما اسفر عن مصرع شخص وضبط اثنين من المتهمين.





واعترف المتهمان أمام النيابة، أنهم كانوا يعتقدوا أن هناك كنز، ولكن بعد حفرهم لم يجدوا كنز، فاثناء انتهاءهم من الحفر وعدم العثور على كنز، فوجئوا بوجود الشرطة.





أمرت نيابة مدينة نصر الجزئية اليوم الأربعاء، بحجز متهمين بتهمة الاعتداء بالضرب علي صاحب محل بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات بينهم، 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث التكميلية.





صرح مصدر مسئول أن البنك المركزي قد أصدر قرار برفع الحظر عن أموال وزير السياحة الأسبق محمد زهير جرانة، وزوجته جيلان شوكت حسني وأولاده الأربعة زهير وحبيبة وأمين وأدهم، من التصرف في أموالهم، ووجه البنك باتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ حكم محكمة الجنايات، وسريان هذا القرار تنفيذا لخطاب جهات التحقيق المتعلق بقرار إلغاء أمر المنع.



