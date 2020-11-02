السويدي يؤكد على ضرورة استيراد أقطان قصيرة التيلة لتطوير صناعة الغزل والنسيج

شارك المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية في الاجتماع الأول للجنة المشكلة بموجب قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1989 لسنة 2020 لدراسة التحديات التي تواجه صناعة الغزل والنسيج وكيفية تطويرها ووضع تصور متكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية وإبداء الرأي بشأن المصانع المزمع إنشاؤها خلال المرحلة المقبلة بما يحقق تكامل سلاسل القيمة لصناعة الغزل والنسيج في مصر والتوسع في تصدير الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

وقد ترأس الاجتماع اللواء كامل عبد الرحمن هلال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية (جهاز مشروعات الخدمة الوطنية) وشارك فيه ممثلين عن وزارة قطاع الأعمال ووزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية والمجلس التصديري للملابس الجاهزة ومركز البحوث الزراعية.

وقد انتهي الاجتماع مع عدد من التوصيات منها حصر تحديات زراعة القطن وكيفية التغلب عليها وبحث مقترحات مساندة القطن المصري وحصر الطاقات الانتاجية للمصانع العاملة في مجال صناعة الغزل والنسيج سواء قطاع عام أو خاص وحصر الاحتياجات الفعلية من الألياف النسيجية المحلية والمستوردة علي أن يتم تنفيذ تلك التوصيات من خلال البيانات المتوفرة لدي الجهات المشاركة كل فيما يخصه.

وقد أكد السويدي خلال الاجتماع علي أهمية السماح بإستيراد الأقطان قصيرة التيلة من مناشئ إضافية بالإضافة إلي المناشئ الحالية والتي هي ثمانية مناشئ وبحيث تغطي تلك المناشئ دولا من شمال الكري الارضية وجنوبها بما يسمح بتوافر القطن طوال العام دون عجز في موسم معين فضلا عن الطرح بنظام المناقصة الدولية بعد حصر الاحتياجات للحصول علي أفضل سعر وأفضل جودة فضلا عن تشجيع الفلاح علي زراعة الاقطان قصيرة التيلة والتعاقد مع الفلاح بشكل مسبق علي الكميات التي تحتاجها المغازل من القطاعين العام والخاص وتوفير المبيدات الحيوية اللازمة بأسعار ملائمة فضلا عن توفير البذور وكذا توفير أكياس تعبئة الأقطان الجيدة وتنشيط دور الارشاد الزراعي وبناء القدرات لهيئة تحكيم وأختبارات القطن بما يضمن الارتقاء برتبة القطن المصري وتحديد السعر مقابل الرتبة ليكون سعر عادل للفلاح.