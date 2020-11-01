إغلاق طريق سوهاج الصحراوي لسوء الأحوال الجوية

أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور عن إغلاق طريق سوهاج اتجاه سفاجا، لسوء الأحوال الجوية.





وأغلق الطريق في الاتجاهين وسط تواجد أمني مكثف لرجال المرور، تحسبًا لوقوع أي حوادث سير أو كثافات مرورية.





وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.





هذا، و أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا، بشأن طقس اليوم الأحد، الموافق 1 نوفمبر 2020، حيث جاءت التوقعات كالتالي:





يسود ساعات النهار، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، و طقس مائل الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس مائل للحرارة علي جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

أما بالنسبة لساعات الليل، فمن المتوقع أن يسود طقس ليلا مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية، شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد، ولطيفا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء.



