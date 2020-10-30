الفيصلي يهزم الوحدة في الدوري السعودي للمحترفين

حقق الفيصلي فوزًا صعبًا على حساب الوحدة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم(الدوري السعودي للمحترفين).





وتقدم الوحدة عن طريق مهاجمه يوسف نياكاتي في الدقيقة السادسة، قبل أن يسجل جوليو تافاريس هدف التعادل للفيصلي في الدقيقة 19.





وفي الدقيقة 75 رجح عبد الله القحطاني كفة الفيصلي بتسجيله للهدف الثاني في الدقيقة 75.





ورفع الفيصلي رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الوحدة عند ثلاث نقاط في المركز العاشر.



