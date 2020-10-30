الفيصلي يهزم الوحدة في الدوري السعودي للمحترفين

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 09:28 م
بوابة الفجر
Advertisements
حقق الفيصلي فوزًا صعبًا على حساب الوحدة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم(الدوري السعودي للمحترفين).

وتقدم الوحدة عن طريق مهاجمه يوسف نياكاتي في الدقيقة السادسة، قبل أن يسجل جوليو تافاريس هدف التعادل للفيصلي في الدقيقة 19.

وفي الدقيقة 75 رجح عبد الله القحطاني كفة الفيصلي بتسجيله للهدف الثاني في الدقيقة 75.

ورفع الفيصلي رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الوحدة عند ثلاث نقاط في المركز العاشر.

أخبار تهمك

عضو الكلية الملكية: ٣ سيناريوهات متوقعة لفيروس كورونا

منذ ساعتين و 46 دقيقة

موسيماني يطيح بنجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي مُهدد بفقدان «الداهية» بسبب عروض الاحتراف

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

منذ يوم

عاجل.. احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا

منذ يوم

عاجل.. الكشف عن الموعد الجديد لنصف النهائي والمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

عاجل.. ترامب يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ يوم

جامعة حلوان تنفى وجود حالات كورونا بكلية هندسة المطرية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "كاف" يعلن موعد مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

صاحب الرئات الثلاث.. عرض إيطالي لنجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

رد مفاجئ من فرجاني ساسي على مفاوضات الزمالك لتجديد عقده

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. سرقة جوائز مهرجان الجونة السينمائي

منذ 37 دقيقة

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

خلي بالك.. 50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامة داخل القطارات (صور)

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

منذ يومين

مستشار الرئيس للصحة يكشف: 10 لقاحات لكورونا.. وحقيقة الموجة الثانية

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:44 م

خلي بالك.. 50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامة داخل القطارات (صور)

الأهلي مُهدد بفقدان «الداهية» بسبب عروض الاحتراف

09:01 م

عاجل.. "كاف" يعلن موعد مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري الأبطال

06:11 م

جامعة حلوان تنفى وجود حالات كورونا بكلية هندسة المطرية

07:13 م

مستشار الرئيس للصحة يكشف: 10 لقاحات لكورونا.. وحقيقة الموجة الثانية

01:56 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه