وزير قطاع الأعمال يشهد احتفالية صعود فريق غزل المحلة للدوري الممتاز (صور)

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 09:36 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، احتفالية تكريم فريق كرة القدم بنادي غزل المحلة، بمناسبة صعوده للدوري الممتاز، والتي أقيمت بمسرح الشركة، بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية. 

وقام الوزير والمحافظ بتسليم اللاعبين والجهاز الفني والإداري للفريق ، دروع التكريم ومكافآت مالية خلال الاحتفالية التي شملت عدد من العروض الفنية، بحضور رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج ، والعضو المنتدب لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، ومجلس إدارة نادي غزل المحلة.

كما تم تكريم عدد من قدامى اللاعبين ومشجعي فريق غزل المحلة، حيث وجه سيادته التحية والتقدير للاعبي غزل المحلة القدامى سواء الراحلين أو الحاضرين للاحتفالية. 

وأشاد الوزير بجهود اللاعبين والجهاز الفني بقيادة المدرب خالد عيد ، مؤكدا على تقديم كامل الدعم الفني والإداري والمالي للفريق للمنافسة بقوة في الدوري الممتاز.
وزير قطاع الأعمال يشهد احتفالية صعود فريق غزل المحلة للدوري الممتاز (صور)
وزير قطاع الأعمال يشهد احتفالية صعود فريق غزل المحلة للدوري الممتاز (صور)
وزير قطاع الأعمال يشهد احتفالية صعود فريق غزل المحلة للدوري الممتاز (صور)
وزير قطاع الأعمال يشهد احتفالية صعود فريق غزل المحلة للدوري الممتاز (صور)
وزير قطاع الأعمال يشهد احتفالية صعود فريق غزل المحلة للدوري الممتاز (صور)
وزير قطاع الأعمال يشهد احتفالية صعود فريق غزل المحلة للدوري الممتاز (صور)
وزير قطاع الأعمال يشهد احتفالية صعود فريق غزل المحلة للدوري الممتاز (صور)
وزير قطاع الأعمال يشهد احتفالية صعود فريق غزل المحلة للدوري الممتاز (صور)
وزير قطاع الأعمال يشهد احتفالية صعود فريق غزل المحلة للدوري الممتاز (صور)
وزير قطاع الأعمال يشهد احتفالية صعود فريق غزل المحلة للدوري الممتاز (صور)
وزير قطاع الأعمال يشهد احتفالية صعود فريق غزل المحلة للدوري الممتاز (صور)
وزير قطاع الأعمال يشهد احتفالية صعود فريق غزل المحلة للدوري الممتاز (صور)
وزير قطاع الأعمال يشهد احتفالية صعود فريق غزل المحلة للدوري الممتاز (صور)
وزير قطاع الأعمال يشهد احتفالية صعود فريق غزل المحلة للدوري الممتاز (صور)
وزير قطاع الأعمال يشهد احتفالية صعود فريق غزل المحلة للدوري الممتاز (صور)
وزير قطاع الأعمال يشهد احتفالية صعود فريق غزل المحلة للدوري الممتاز (صور)
وزير قطاع الأعمال يشهد احتفالية صعود فريق غزل المحلة للدوري الممتاز (صور)
وزير قطاع الأعمال يشهد احتفالية صعود فريق غزل المحلة للدوري الممتاز (صور)
وزير قطاع الأعمال يشهد احتفالية صعود فريق غزل المحلة للدوري الممتاز (صور)
وزير قطاع الأعمال يشهد احتفالية صعود فريق غزل المحلة للدوري الممتاز (صور)

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