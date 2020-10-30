تعرف على أرقام سون مع توتنهام هذا الموسم

ظهر هيونج مين سون، لاعب فريق الكرة الأول بنادي توتنهام الإنجليزي، بشكل لافت هذا الموسم مع فريقه.

اللاعب الكوري الجنوبي خاض 9 مباريات مع فريقه توتنهام، وسجل 10 أهداف، وصنع 4 أهداف آخرين، خلال البطولات التي شارك فيها النادي الإنجليزي هذا الموسم.









جدير بالذكر أن سون سجل سوبر هاتريك "4 أهداف" وحيد في لقاء توتنهام أمام ساوثهامبتون، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي انتهى لصالح فريقه بخماسية مقابل هدفين.









ولم يتوقف سون عن التهديف في آخر 4لقاءات للفريق، من بداية الشهر الحالي، حيث سجل 5 أهداف خلالهم، وصنع هدفين، قبل لقاء اليوم الذي دخل فيها بديلا مع بداية الشوط الثاني أمام أنتويرب وفاز بها فريقه بهدف دون رد ضمن منافسات الدوري الأوروبي.









ويستعد فريق توتنهام لمواجهة نظيره برايتون آند هوف البيون، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأحد المقبل الموافق الأول من شهر نوفمبر.