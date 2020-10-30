على طريقة رانيا يوسف.. محمد أنور يمازح جمهوره بـ "بطن مكشوف"

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 12:28 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شارك الفنان محمد أنور جمهوره صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهر خلالها على طريقة الفنانة رانيا يوسف فى إطلالتها الأخيرة من مهرجان الجونة السينمائي.

وعلق على الصورة ممازحا جمهوره: "تفس الشئ ولكنكم تحبون رانيا يوسف".

وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهروا بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.

يذكر أن محمد أنور انتهي من تصوير مسلسله الجديد "إسعاف يونس" الذي من المُقرر عرضه خلال الأيام المُقبلة عبر منصة watch it الإلكترونية، والمسلسل مكون من 10 حلقات، ويُعد البطولة المطلقة الأولى لمحمد أنور في الدراما التلفزيونية.

ويشمل المسلسل ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف، حيث يظهر فنان كضيف شرف في كل حلقة من حلقات المسلسل، ومن بين هؤلاء النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أمير كرارة، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، عبير صبري، محسن منصور وغيرهم.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول طبيب يجسد دوره الفنان محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها، ومع تتابع الأحداث يدخل في قصة حب مع سارة سلامة.

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