بونوتشي يوجه نصيحة لزملائه بعد الهزيمة من برشلونة

علق بونوتشي مدافع فريق يوفنتوس الايطالي على خسارة فريقه من برشلونة بهدفين دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال.





وقال بونوتشي بعد نهاية اللقاء: "نمر بفترة صعبة، يجب ان نتحلى بالشجاعة، ونخرج افضل ما لدينا في كل مباراة".





واقر بونوتشي في تصريحاته بأنه برشلونة كان صاحب السيطرة اليوم قائلا: "اليوم مباراة صعبة امام البارسا، كان لدينا غيابات، والبارسا كان سيد المباراة".





وتابع: "علينا ان نتحسن، يجب ان نتساعد من الداخل والخارج، كان يجب ان نقدم افضل مما فعلناه اليوم".