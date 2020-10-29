بونوتشي يوجه نصيحة لزملائه بعد الهزيمة من برشلونة

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 03:34 م
بوابة الفجر
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علق بونوتشي مدافع فريق يوفنتوس الايطالي على خسارة فريقه من برشلونة بهدفين دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال.


وقال بونوتشي بعد نهاية اللقاء: "نمر بفترة صعبة، يجب ان نتحلى بالشجاعة، ونخرج افضل ما لدينا في كل مباراة".


واقر بونوتشي في تصريحاته بأنه برشلونة كان صاحب السيطرة اليوم قائلا: "اليوم مباراة صعبة امام البارسا، كان لدينا غيابات، والبارسا كان سيد المباراة".


وتابع: "علينا ان نتحسن، يجب ان نتساعد من الداخل والخارج، كان يجب ان نقدم افضل مما فعلناه اليوم".

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