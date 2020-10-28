نشرة حوادث "الفجر": "5 نوفمبر.. نظر استئناف هدير الهادي على حكم حبسها"

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 11:45 م
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الأربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

حصلت بوابة "الفجر"، على فيديو للحظة اندلاع حريق داخل أحد مخازن الخردة بمحور صفط اللبن بالجيزة.

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع سيدتان بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى عبر شبكة الإنترنت. 

قال الدكتور عصام الطباخ محامي هدير الهادي فتاة "التيك توك"، إنه طعن على الحكم الصادر بجلسة أمس الثلاثاء، بمعاقبة هدير الهادي بالحبس عامين وغرامة 100ألف جنيه، وتم تحديد جلسة الخميس الموافق 5 من نوفمبر المقبل، لنظر الطعن. 

قررت محكمة جنح النزهة مد أجل النطق بالحكم علي نهى الإمام المعروفة إعلاميًا بـ "سيدة المحكمة " والمتهمة بالتعدي على ضابط شرطة قضيتها.. لجلسة 18 نوفمبر المقبل. 

على مدار 60 دقيقة متواصلين، تصدى قوات الدفاع المدني بأرواحهم، لألسنة لهب وصلت إلى عنان السماء، لتنجح القوات بعد مرور ساعة، في السيطرة على الحريق الذي اندلع في مخزن خردة وقطع غيار سيارات، بنزلة محور صفط اللبن، دون وقوع خسائر في الأرواح. 

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