"حريق استمر 60 دقيقة".. كيف تصدى قوات الدفاع المدني لألسنة لهب وصلت عنان السماء بصفط اللبن؟

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على مدار 60 دقيقة متواصلين، تصدى قوات الدفاع المدني بأرواحهم، لألسنة لهب وصلت إلى عنان السماء، لتنجح القوات بعد مرور ساعة، في السيطرة على الحريق الذي إندلع في مخزن خردة وقطع غيار سيارات، بنزلة محور صفط اللبن، دون وقوع خسائر في الأرواح.



صباح اليوم الأربعاء، تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق داخل مخزن خردة وقطع غيار بمنطقة صفط اللبن.



ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 5 سيارات اطفاء، و3 خزانات مياه استراتيجية، وتم فرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات.



الفحص المبدئي بين أن المخزن المندلع به النيران على مساحة 200 مترا، وعرض 40 مترا، وكان يوجد داخله خرده، وأجزاء سيارات (ربع أمامي - ربع خلفي)، ومجاور له قطعتين أرض، على جانبيه "مخزن بهما كميات كبيرة من الخردة"، ما تسبب في زيادة ألسنة اللهب، وصعوبة عملية السيطرة على الحريق في بادئ الأمر.



عززت الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات إطفاء، من قطاع الجنوب، لتحاصر القوات ألسنة اللهب، وتنجح في السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.



وأجرت القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وإعداد تقرير حول سبب نشوبه.



التحقيقات المبدئية كشفت عن سر إندلاع النيران داخل المخزن إذ تبين أنه حال عمل عددًا من العمال اليوم، وقطعهم قطع غيار السيارات، بصاروخ تقطيع، تطاير شرز، إلى تنك وقود ما تسبب في إندلاع النيران.







