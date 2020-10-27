تأكد غياب ثنائي يوفنتوس عن موقعة برشلونة

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 04:01 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تأكد غياب ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي جورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي عن موقعة برشلونة الإسباني والتي تجمع الفريقان يوم غداً الأربعاء لحساب مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.


ولم يشارك كيليني أو بونوتشي في التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء ضمن ختام إستعدادات البيانكونيري للموقعة المرتقبة التي تجمعهم بالبلوجرانا على أرضية ملعب أليانز ستاديوم.


ويعاني بيرلو المدير الفني للبيانكونيري من غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي تحوم الشكوك حول مشاركته في المباراة بسبب إصابته بفيروس كورونا قبل تأكد غياب كيليني وبونوتشي.

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يوفنتوس دوري أبطال أوروبا برشلونة

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