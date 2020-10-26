البورصة الأمريكية تواصل التراجع بنهاية التعاملات

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 11:38 م
بوابة الفجر
Advertisements
واصلت البورصة الأمريكية التراجع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، ليفقد "داو جونز" حوالي 650 نقطة، مع قفزة قياسية في إصابات كورونا.

وتأثرت "وول ستريت" سلباً مع ارتفاعات قياسية لإصابات كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا مما أدى إلى تشديد قيود الإغلاق من قبل عدة دول أوروبية.

وشهدت الولايات المتحدة أكثر من 83 ألف إصابة جديدة بالفيروس يومي الجمعة والسبت، متجاوزة الرقم القياسي السابق خلال يومين والبالغ حوالي 77.3 ألف حالة في يوليو ، وفقًا لبيانات من جامعة "جونز هوبكنز".

كما تراجعت حدة التفاؤل من أن البيت الأبيض والجمهوريين يمكن أن يبرموا صفقة تحفيز مع الديمقراطيين قبل الانتخابات الرئاسية مع عدم إحراز تقدم كبير نحو ذلك.

وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة بنحو 3.5 بالمائة خلال الشهر الماضي.

وعند ختام التعاملات، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 2.3 بالمائة إلى 28685 نقطة ليفقد 650.1 نقطة مسجلاً أسوأ أداء يومي منذ 3 سبتمبر الماضي.

كما هبط "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.9 بالمائة إلى 3400 نقطة، وتراجع "ناسداك" بنسبة 1.6 بالمائة إلى 11358 نقطة.

وبحلول الساعة 8:05 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 93.08.

أخبار تهمك

الأهلي يتحرك لحسم الصفقة الكبري

منذ ساعة و 27 دقيقة

الأهلي يقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

بعد نشر الرسوم المسيئة للنبي.. الخارجية الفرنسية ترجو أمرا من الدول الإسلامية

منذ يوم

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

منذ يوم

قرار مهم من السيسي بشأن تراخيص حضانات الأطفال

منذ حوالي 7 ساعات

مرتضى منصور: مباراة الزمالك والرجاء على وشك الإلغاء

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على موانع استخدام لقاح الإنفلونزا

منذ حوالي 9 ساعات

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ حوالي 10 ساعة

باتشيكو يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقات.. والتعاون يفاوض ساسي

منذ أقل من ساعتين

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 21 ساعة

تعرف على أول الراحلين عن الزمالك

منذ ساعة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - تفاصيل إصابة نجم الزمالك

منذ ساعتين و 34 دقيقة

نجم الأحمر يطالب الأهلي بتحديد مصيره.. وبيراميدز يترقب

منذ ساعتين و 27 دقيقة

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

01:40 م

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

01:17 م

الأهلي يتحرك لحسم الصفقة الكبري

10:30 م

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

10:45 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه