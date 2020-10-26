البورصة الأمريكية تواصل التراجع بنهاية التعاملات

واصلت البورصة الأمريكية التراجع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، ليفقد "داو جونز" حوالي 650 نقطة، مع قفزة قياسية في إصابات كورونا.





وتأثرت "وول ستريت" سلباً مع ارتفاعات قياسية لإصابات كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا مما أدى إلى تشديد قيود الإغلاق من قبل عدة دول أوروبية.





وشهدت الولايات المتحدة أكثر من 83 ألف إصابة جديدة بالفيروس يومي الجمعة والسبت، متجاوزة الرقم القياسي السابق خلال يومين والبالغ حوالي 77.3 ألف حالة في يوليو ، وفقًا لبيانات من جامعة "جونز هوبكنز".





كما تراجعت حدة التفاؤل من أن البيت الأبيض والجمهوريين يمكن أن يبرموا صفقة تحفيز مع الديمقراطيين قبل الانتخابات الرئاسية مع عدم إحراز تقدم كبير نحو ذلك.





وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة بنحو 3.5 بالمائة خلال الشهر الماضي.





وعند ختام التعاملات، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 2.3 بالمائة إلى 28685 نقطة ليفقد 650.1 نقطة مسجلاً أسوأ أداء يومي منذ 3 سبتمبر الماضي.





كما هبط "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.9 بالمائة إلى 3400 نقطة، وتراجع "ناسداك" بنسبة 1.6 بالمائة إلى 11358 نقطة.





وبحلول الساعة 8:05 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 93.08.