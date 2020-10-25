بفستان قصير.. إلهام شاهين بجرئة أكثر في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمايي

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 11:41 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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حضرت الفنانة إلهام شاهين اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي وتألقت بفستان قصير وذلك عقب تألقها في اليوم الأول والثاني من المهرجان.

وظهرت إلهام شاهين بفستان مزرغش بالألوان وقصير حيث أظهر ملامح جسدها.

وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.

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