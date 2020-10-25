اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقية في بغداد

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 12:10 م
مظاهرات العراق
مظاهرات العراق
وكالات
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اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقية في منطقة العلاوي في العاصمة بغداد، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد.

 

أعلنت السلطات العراقية، عن إجراءات أمنية مشددة في العاصمة بغداد، وأغلقت الطرق المؤدية للمنطقة الخضراء وساحة التحرير بالتزامن مع دعوات للتظاهر.

 

وكانت تنسيقيات عدة للحراك الشعبي في العراق، قد دعت الجماهير للاستعداد لتظاهرة يتوقعون أن تكون مليونية في العاشر من مايو الجاري.

 

ويشار إلى أنه في شهر أبريل الماضي، أفادت مصادر سياسية بأن غالبية الكتل الشيعية أعربت عن رفضها للتشكيلة الوزارية، التي قدمها الكاظمي وطالبته باستبدال تلك الأسماء.

 

وكان الرئيس العراقي برهم صالح، قد كلف مصطفى الكاظمي في شهر أبريل الماضي، بتشكيل الحكومة، وهو ثالث شخصية تٌكلف بهذه المهمة في غضون عشرة أسابيع فقط، فيما يواجه العراق صعوبات جمة في تشكيل حكومة، بعد استقالة الحكومة السابقة العام الماضي، إثر احتجاجات عنيفة دامت لأشهر.

 

 

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المظاهرات العراقية العراق اشتباكات

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