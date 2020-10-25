موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 11:31 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره الرجاء المغربي، يوم 1 من شهر نوفمبر المقبل، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الزمالك أمام الرجاء، على أرضية ملعب القاهرة الدولي.

وكان الزمالك قد حقق الفوز في لقاء الذهاب بهدف نظيف، سجله أشرف بن شرقي، في اللقاء الذي جمع بينهما في الدار البيضاء.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

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