من داخل الجيم.. احدث ظهور لـ مصطفى شعبان عبر "إنستجرام"

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شارك الفنان مصطفي شعبان، جمهوره ومتابعيه بـ صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "اسنتجرام".



حيث ظهر "شعبان" في الصورة من داخل صالة الجيم، وأثناء أدائة التمرينات البدينة تجهيزا لبدأ تصوير مسلسله الجديد "عش الدبابير" برفقة الفنان عمرو سعد.



في سياق متصل، أعلن المؤلف محمد سيد بشير عن تعاقده رسميا على مسلسل عش الدبابير في رمضان 2021 الذي يشارك فية مصطفي شعبان.



وكتب عبر حسابه على "فيسبوك":" بسم الله ومن توكل علي فهو حسبه ووكيله وما شاء الله ولا قوة الا بالله، تم الاتفاق رسميا علي انتاج مسلسل "عش الدبابير " أسطورة سرية وسفينة "اسم مؤقت" رمضان ٢٠٢١ باذن الله علي MBC Masr، إخراج: أحمد خالد موسي، إنتاج: صادق الصباح، 3 تعاون مع مصطفي شعبان.



وتابع:" وهيكون تاني تعاون مع أحمد خالد المخرج بعد نجاحنا مع بعض في فيلم #هروب_اضطراري، واول تعاون مع عمرو سعد يالا دعوات حلوة بقي بنفوس صافيه، يارب التوفيق توكلنا علي الله".



