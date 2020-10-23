موسيماني يوجه تحذيرا شديد اللهجة للاعبي الأهلي قبل مواجهة الوداد

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 12:00 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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وجه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تحذيرا شديد اللهجمة إلى لاعبي خط الدفاع والوسط في الفريق الأحمر وذلك قبل مواجهة المارد الأحمر اليوم أمام الوداد المغربي.

ويواجه الأهلي نظيره الوداد المغربي في التاسعة من مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقام موسيماني بمنح لاعبي الدفاع وخط الوسط تعليمات خاصة وحذرهم من التهور في التعامل مع هجوم فريق الوداد، بجانب عدم الاحتكاك بقوة مع لاعبي الفريق المغربي حتى لا يتحصل أي لاعب على بطاقة حمراء وكرد سيكلف الفريق.
كما قام موسيماني بتحذير اللاعبين بضرورة المراقبة اللصيقة لثلاثي فريق الوداد المغربي كازادي وبديع أوك وإسماعيل الحداد، وهم أخطر العناصر في الفريق المغربي.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بالدار البيضاء بهدفين دون رد سجلهما محمد مجدي "أفشة" وعلي معلول.

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