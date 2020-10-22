السبت.. فيفي عبدة ضيفة برنامج "قعدة رجالة"

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 07:29 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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تحل النجمة الكبيرة فيفي عبده، ضيفة على برنامج "قعدة رجالة" الذي يقدمة نيقولا معوض، خالد سليم وقيس الشيخ، فكيف ستهرب فيفي من حوارات ومكر الرجال الثلاثة، في حلقة تكشف لنا خبايا السوشيال ميديا الخاصة بالنجمة، ليلة السبت المقبل.

وفي برومو أطلقته قناة " OSN" استعرض كيف كانت جُرأة وصراحة فيفي عبده أمام الرجال الثلاثة، حيث قالت لأحدهم "أنت معوور وجاي تقعد معايا" كما أكدت أنها دائمًا ما تُوصف بأنها "ست بـ 100 راجل" فماذا ستفعل أمام ثلاثة رجال؟.

ويعتبر برنامج "قعدة رجالة" هو أولى الإنتاجات الأصلية لـ " OSN"، وقد حصد جزأيه الأول والثاني على مشاهدات تجاوزت الـ 60 مليون مشاهدة. وقد أطلق الموسم الثالث مع 3 مضيفين جدد، هم قيس الشيخ نجيب، ونيقولا معوض، وخالد سليم، ومن إخراج هيثم عزو وإنتاج سالي والي Sproductions حيث سيستضيفون في كل حلقة واحدة من ألمع نجمات الصف الأول بأسلوب درامي وأحيانًا مشاغب، يستعرضون من خلاله وجهات نظر ذكورية حول قضايا مختلفة للحصول على ردود فعل عفوية وجريئة في معظم الأحيان من الضيفات.

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قعدة رجالة فيفي عبده الفنانة فيفي عبده

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