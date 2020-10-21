137 مليون جنيه ضرائب ورسوم محصلة بجمارك الأدبية في سبتمبر

أفرجت الإدارة العامة لجمارك الأدبية، برئاسة محمود محمد عبد الله مدير مجمع الوارد، خلال شهر سبتمبر الماضي عن 282 شهادة جمركية بجميع الأنظمة.





وكانت أغلب البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع (زيوت نباتية ومجروش بلاستيك ومكونات تكييف - قطع غيار ثلاجات - مراوح) وقطع غيار أجهزة كهربائية وسيارات وقطع من غيار سيارات واكسسوار للهواتف المحمولة.





وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الشهادات الواردة حوالي 12 مليونا و429 ألفا و950 جنيها، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالي 124 مليونا و 890 ألفا و253 جنيها .





وبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الأدبية خلال شهر سبتمبر 2020 حوالى 137 مليونا و 320 ألفا و 202 جنيه.





كما قامت إدارة الصادر بتصدير مشمول 71 شهادة جمركية بلغت رسوم الصادر 210 آلاف جنيه.



