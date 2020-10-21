137 مليون جنيه ضرائب ورسوم محصلة بجمارك الأدبية في سبتمبر

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 09:03 م
بوابة الفجر
Advertisements
أفرجت الإدارة العامة لجمارك الأدبية، برئاسة محمود محمد عبد الله مدير مجمع الوارد، خلال شهر سبتمبر الماضي عن 282 شهادة جمركية بجميع الأنظمة.

وكانت أغلب البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع (زيوت نباتية ومجروش بلاستيك ومكونات تكييف - قطع غيار ثلاجات - مراوح) وقطع غيار أجهزة كهربائية وسيارات وقطع من غيار سيارات واكسسوار للهواتف المحمولة.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الشهادات الواردة حوالي 12 مليونا و429 ألفا و950 جنيها، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالي 124 مليونا و 890 ألفا و253 جنيها .

وبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الأدبية خلال شهر سبتمبر 2020 حوالى 137 مليونا و 320 ألفا و 202 جنيه.

كما قامت إدارة الصادر بتصدير مشمول 71 شهادة جمركية بلغت رسوم الصادر 210 آلاف جنيه.

أخبار تهمك

خاص.. تامر حسني يطرح أغنية"فجأه افترقنا" غدًا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ يوم

محمد يوسف يعلن جهازه المعاون في البنك الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

منذ يومين

الأرصاد: سقوط أمطار على القاهرة غدا.. وهذه حقيقة تعرض مصر لعاصفة التنين

منذ ساعة و نصف

بيراميدز يكشف حقيقة طلب الأهلي بشأن بقاء أحمد فتحي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

"رجل بدرجة شيطان"| يقتل زوجته ويتهمها بالزنا في عين شمس.. و"الفجر" تكشف المستور

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سار في الأهلي قبل موقعة الوداد

منذ ساعة

تقارير مغربية.. كاف يؤجل مباراة الزمالك والرجاء

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يخطط لضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

منذ يوم

نجمي الأهلي يدخلان ضمن صفقة "بيكهام"

منذ حوالي 5 ساعات

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يقرر عودة 4 معارين

منذ حوالي 9 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لضم صفقة الموسم

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:28 م

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

05:15 ص

تقارير مغربية.. كاف يؤجل مباراة الزمالك والرجاء

07:48 م

نجمي الأهلي يدخلان ضمن صفقة "بيكهام"

04:29 م

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

06:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»