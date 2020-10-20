مؤشر سوق الأسهم السعودية يخسر 46.2 نقطة مع بداية التعاملات

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 11:05 ص
سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
نيفين سمير
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إستهل سوق الأسهم السعودية ،  تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع،  علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.54% خاسراً 46.22 نقطة ليصل إلى مستوى 8501.39 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.6% خاسراً 86.93 نقطة ليصل إلى مستوى 14333.08 نقطة، وبلغ حجم التداول 156.9 مليون سهم بقيمة 3.5 مليار ريال.
 
وهبط 18 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.06%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.82%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.28%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.13%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.02%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.98%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.84%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.81%، ثم قطاعي الطاقة والاتصالات بنسبة 0.65%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.61%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.58%، فميا ارتفع قطاع المرافق العامة بنسبة 2.94%، ثم قطاعي تجزئة الأغذية والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.68%، 0.67%، على التوالي.
 
وقفز 24 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أسواق المزرعة" بنسبة 4.73%، ثم سهم "سيسكو" بنسبة 4.64%، ثم سهم "كهرباء السعودية" بنسبة 3.94%، فيما تراجع 171 سهماً على رأسها سهم "صدق" بنسبة 3.51%، ثم سهم "الخليجية العامة" بنسبة 3.32%، ثم سهم "الصقر للتأمين" بنسبة 3.25%، فيما تصدر سهم "الكابلات السعودية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 290.1 مليون ريال سعودي.
 

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