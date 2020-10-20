ميدو: حزنت على طريقة رحيلي عن الزمالك فأبناء النادي يستحقون الفرصة

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 01:52 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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عبر أحمد حسام ميدو عن حزنه الشديد بعد رحيله عن نادي الزمالك، وذلك عقب تعادل الفريق في مسابقة دوري ابطال افريقيا أمام مازيمبي الكونغولي.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، "حصدنا كأس مصر عام 2014، وكنا جهاز فني من أولاد النادي على رأسهم عبدالحليم على ومدحت عبدالهادي، ودائما أولاد النادي يستحقون الحصول على فرصة".

وأشار، "أكثر شيء اغضبني هو إعلان رحيلي عن النادي في التلفزيون، كنت أشعر أننا نستحق الرحيل بطريقة أفضل من ذلك، وكان لدي علم أن إدارة النادي تتفاوض مع حسام حسن ولم اتحدث".

واختتم، "حزنت للغاية بعد التعادل مع مازيمبي، ومن طريقة رحيلي عن النادي أولاد النادي دائما يستحقون الحصول على فرصة تدريب نادي الزمالك".

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