نشرة حوادث "الفجر".. محامي ريهام سعيد: "البراءة أثلجت قلب موكلتي"
الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 12:53 ص
هدير حمزة
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:
بلاغ ضد مرتضى منصور عن واقعة اختفاء 30 مليون جنيه من خزينة نادي الزمالك
تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة الأموال العامة العليا ضد مرتضى منصور عن واقعة اختفاء 30 مليون جنيه من خزينة نادي الزمالك وتشميعها.. قيد البلاغ برقم 1433 لسنة 2020 عرائض النائب العام. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
محامي ريهام سعيد: البراءة أثلجت قلب موكلتي من تهمة سب شقيق ياسمين عبدالعزيز
قال شعبان سعيد المحامى بالنقض ومحامي الإعلامية ريهام سعيد إنه سعيد بالبراءة لأنها أثلجت صدر موكلته. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
براءة ريهام سعيد من تهمة خدش سمعة شقيق ياسمين عبدالعزيز
قضت محكمة جنح الجيزة برئاسة المستشار محمود سلطان، ببراءة الإعلامية ريهام سعيد من تهمة سب وقذف وخدش سمعة وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مصرع شاب دهسا أسفل عجلات القطار بإمبابة
لقى شاب مصرعه، دهساَ أسفل عجلات القطار، حال عبوره شريط السكة الحديد، بمنطقة إمبابة، شمال محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بعد رفضه مرتين.. حكم قضائي يعيد مرشحًا للانتخابات بالمنيا
قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص بمجلس الدولة منذ قليل، بقبول الاستشكال المقام من المرشح علاء حسانين، وإدراج اسمه في الكشوف النهائية للمرشحين. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بلاغ ضد مرتضى منصور عن واقعة اختفاء 30 مليون جنيه من خزينة نادي الزمالك
تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة الأموال العامة العليا ضد مرتضى منصور عن واقعة اختفاء 30 مليون جنيه من خزينة نادي الزمالك وتشميعها.. قيد البلاغ برقم 1433 لسنة 2020 عرائض النائب العام. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
محامي ريهام سعيد: البراءة أثلجت قلب موكلتي من تهمة سب شقيق ياسمين عبدالعزيز
قال شعبان سعيد المحامى بالنقض ومحامي الإعلامية ريهام سعيد إنه سعيد بالبراءة لأنها أثلجت صدر موكلته. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
براءة ريهام سعيد من تهمة خدش سمعة شقيق ياسمين عبدالعزيز
قضت محكمة جنح الجيزة برئاسة المستشار محمود سلطان، ببراءة الإعلامية ريهام سعيد من تهمة سب وقذف وخدش سمعة وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مصرع شاب دهسا أسفل عجلات القطار بإمبابة
لقى شاب مصرعه، دهساَ أسفل عجلات القطار، حال عبوره شريط السكة الحديد، بمنطقة إمبابة، شمال محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بعد رفضه مرتين.. حكم قضائي يعيد مرشحًا للانتخابات بالمنيا
قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص بمجلس الدولة منذ قليل، بقبول الاستشكال المقام من المرشح علاء حسانين، وإدراج اسمه في الكشوف النهائية للمرشحين. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
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