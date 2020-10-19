بلاغ ضد مرتضى منصور عن واقعة اختفاء 30 مليون جنيه من خزينة نادي الزمالك

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 07:22 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة الأموال العامة العليا ضد مرتضى منصور عن واقعة اختفاء 30 مليون جنيه من خزينة نادي الزمالك وتشميعها.. قيد البلاغ برقم 1433 لسنة 2020 عرائض النائب العام.

وقال صبري إنه بعد أن تم تكليف لجنة من وزارة الشباب والرياضة مكونة من 15 عضو وذلك لجرد خزينة نادي الزمالك في ظل احتفاظ المرتضى منصور بكل الأموال المرتبطة بحسابات النادي في الخزينة وذلك لرفضه إيداعها في البنوك.

وقامت اللجنة بجرد الخزنة وذلك بخلاف لجنة التفتيش التي قامت بمراجعة أوراق النادي المالية والإدارية وبعد أن قامت اللجنة بفحص الأوراق وقامت بتشميع خزانة النادي وذلك كإجراء لها وقامت اللجنة بإيداع تقريرها واستكمال التحقيق.

والتي كشفت عن مخالفات مالية عديدة داخل النادي وذلك بعد الحجز علي كافة الأرصدة البنكية وكشفت تلك المخالفات عن وجود عجز يتجاوز قيمته 30 مليون جنيه.

وأكد صبري أن المرتضى منصور هو المسئول عن نادي الزمالك وأن تلك المخالفات وقعت أثناء رئاسته للنادي وبالتالي يكون متهم باختلاس مبلغ 30 مليون جنيه.

وطلب صبري إصدار الأمر بالتحقيق مع مرتضى منصور وفي حالة ثبوت الإدانة إحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.

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