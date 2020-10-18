الجزائر تنافس على جائزة أوسكار 2021 بفيلم "هليوبوليس"





وقع اختيار الجزائر، على فيلم "هليوبوليس" لكي تنافس به في فئة "أفضل فيلم أجنبي" بحفل جوائز أوسكار الأمريكية، المقامة في عاصمة السينما الأمريكية هوليوود العام المقبل.





الفيلم من إخراج جعفر قاسم، ومن إنتاج المركز الجزائري لتطوير السينما، التابع لوزارة الثقافة والفنون، ومن بطولة عزيز بوكروني ومهدي رمضاني وفضيل عسول، إلى جانب عدد من الممثلين الفرنسيين.





وتدور أحداث الفيلم في حقبة الأربعينبات من القرن الماضي في بلدة هليوبوليس بولاية قالمة في شمال شرق الجزائر، وما تعرضت له هذه البلدة على يد الاستعمار الفرنسي.



