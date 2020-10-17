مورينيو يسخر من فينجر بسبب كتاب سيرته الذاتية

السبت 17/أكتوبر/2020 - 10:57 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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وجه البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي نقداً لاذعا لآرسين فينجر المدير الفني التاريخي لفريق آرسنال بسبب عدم ذكره في كتابه الخاص بسيرته الذاتية.


وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن العديد من الخلافات نشبت بين مورينيو وآرسين فينجر كان أبرزها الشجار الذي دار بينهما على خط التماس في ملعب ستامفورد بريدج في عام 2015.


وعن سبب عدم ذكر فينجر له في سيرته الذاتية، قال جوزيه مورينيو في تصريحات لوسائل الإعلام:"لأنه لم يفز عليّ أبدًا، لا يمكنك أن تكتب فصل كامل عن 12 أو 14 مباراة دارت بيننا ولم تفز في أي منهم".


واختتم مورينيو تصريحاته قائلاً:"السيرة الذاتية عبارة عن كتاب تجعل مؤلفه سعيد وفخوراً، لذلك أنا أتفهم موقف فينجر جيداً".

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