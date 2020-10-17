ننشر الجدول الفردي لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

Advertisements

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين ابراهيم عن الجدول الفردي لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.



حيث تم تُقسم جمهورية مصر العربية إلي مائة وثلاثة وأربعين دائرة انتخابية تخصص للانتخابات

بالنظام الفردي:





1- محافظة القاهرة 19 دائرة انتخابية مخصص لها 31 مقعدا



الدائرة الأولي مقرها قسم الساحل







مكوناتها الإدارية قسم الساحل



عدد المقاعد 1



الدائرة الثانية مقرها قسم روض الفرج



مكوناتها الإدارية أقسام: روض الفرج – شبرا – بولاق

عدد المقاعد 1



الدائرة الثالثة مقرها قسم الزاوية الحمراء



مكوناتها الإدارية أقسام: الزاوية الحمراء – الشرابية



عدد المقاعد 2



الدائرة الرابعة مقرها قسم الزيتون



مكوناتها الإدارية قسما: الزيتون والأميرية



عدد المقاعد 1



الدائرة الخامسة مقرها قسم حدائق القبة



مكوناتها قسم حدائق القبة



عدد المقاعد 1



الدائرة السادسة مقرها قسم أول مدينة نصر

مكوناتها الإدارية أقسام: أول مدينة نصر – ثان مدينة نصر – مصر الجديدة

عدد المقاعد 3



الدائرة السابعة مقرها قسم التجمع الخامس

مكوناتها الإدارية أقسام: النزهه – الشروق – بدر – التجمع الأول – التجمع الخامس – القطامية

عدد المقاعد 2



الدائرة الثامنة مقرها قسم أول السلام

مكوناتها الإدارية قسما: أول السلام – ثان السلام

عدد المقاعد 2



الدائرة التاسعة مقرها قسم عين شمس

مكوناتها الإدارية: قسم عين شمس

عدد المقاعد 2



الدائرة العاشرة مقرها قسم المطرية

مكوناتها الإدارية قسم المطرية

عدد المقاعد 2



الدائرة الحادية عشر مقرها قسم المرج

مكوناتها الإدارية قسم المرج

عدد المقاعد 2



الدائرة الثانية عشر مقرها قسم الجمالية

مكوناتها الإدارية أقسام: منشأة ناصر – الجمالية – باب الشعرية – الموسكي

عدد المقاعد 1



الدائرة الثالثة عشر مقرها قسم عابدين

مكوناتها الإدارية أقسام: الوايلي – الظاهر – الازبكية – عابدين – قصر النيل

عدد المقاعد 1



الدائرة الرابعة عشر مقرها قسم السيدة زينب

مكوناتها الإدارية قسما: السيدة زينب والدرب الأحمر

عدد المقاعد 1



الدائرة الخامسة عشر مقرها قسم الخليفة

مكوناتها الإدارية قسما: الخليفة – المقطم

عدد المقاعد 1



الدائرة السادسة عشر مقرها قسم مصر القديمة

مكوناتها الإدارية قسم مصر القديمة

عدد المقاعد 1



الدائرة السابعة عشر مقرها قسم البساتين

مكوناتها الإدارية قسما: البساتين ودار السلام

عدد المقاعد 3



الدائرة الثامنة عشر مقرها قسم المعادي

مكوناتها الإدارية قسم المعادي

عدد المقاعد 1



الدائرة التاسعة عشر مقرها قسم حلوان

مكوناتها الإدارية أقسام: المعصرة - حلوان - 15 مايو - التبين"

عدد المقاعد 3



2- محافظة الاسكندرية 6 دوائر فردية خصص لها 16 مقعدا



الدائرة الأولي مقرها قسم أول المنتزة

مكوناتها الإدارية أقسام أول المنتزة - ثان المنتزة - ثالث المنتزة

عدد المقاعد 4 مقاعد



الدائرة الثانية مقرها قسم أول الرمل

مكوناتها الإدارية قسما: أول الرمل – ثان الرمل

عدد المقاعد 3



الدائرة الثالثة قسم سيدي جابر

مكوناتها الإدارية قسما: سيدي جابر – باب شرقي

عدد المقاعد 2



الدائرة الرابعة مقرها قسم محرم بك

مكوناتها الإدارية أقسام: محرم بك – كرموز – مينا البصل

عدد المقاعد 2



الدائرة الخامسة مقرها قسم العطارين

مكوناتها الإدارية أقسام: العطارين – الجمرك – المنشية – اللبان

عدد المقاعد 1



الدائرة السادسة مقرها قسم الدخيلة

مكوناتها الإدارية أقسام: الدخيلة – أول العامرية – ثان العامرية – برج العرب

عدد المقاعد 4







3- محافظة بورسعيد دائرتين فردتين مُخصص لهما مقعدان



الدائرة الأولي مقرها قسم أول بورفؤاد

مكوناتها الإدارية أقسام: أول بور فؤاد- ثان بورفؤاد- شرق التفريعة - الشرق- العرب – الضواحي

عدد المقاعد 1



الدائرة الثانية مقرها قسم الزهور

مكوناتها الإدارية أقسام: المناخ، الزهور، أول الجنوب، ثان الجنوب عدد المقاعد 1



4- محافظة الإسماعيلية 3 دوائر انتخابية فردية خصص لها 5 مقاعد



الدائرة الأولى مقرها قسم ثان الإسماعيلية

مكوناتها الإدارية أقسام: أول الاسماعيلية – ثان الاسماعيلية – ثالث الإسماعيلية

عدد المقاعد 2



الدائرة الثانية ومقرها مركز القنطرة غرب

مكوناتها الإدارية مركزا: القنطرة غرب – القنطرة شرق

عدد المقاعد: 1



الدائرة الثالثة مقرها مركز القصاصين الجديدة

مكوناتها الإدارية مراكز: التل الكبير – القصاصين الجديدة – أبو صوير – فايد

عدد المقاعد: 2



5- محافظة السويس دائرة واحدة مخصص لها مقعدين



دائرة محافظة السويس

المكونات الإدارية أقسام الاربعين، فيصل، الجناين، السويس، عتاقة".

عدد المقاعد 2



6 - محافظة القليوبية 6 دوائر انتخابية فردية خصص لها 16 مقعدا



الدائرة الأولي مقرها مركز بنها

مكوناتها الإدارية مركزا بنها – كفر الشيخ قسما أول بنها – ثان بنها

عدد المقاعد 3.



الدائرة الثانية مقرها مركز طوخ

مكوناتها الادارية مركز طوخ قسم قها

عدد المقاعد 2







الدائرة الثالثة مقرها قسم ثان شبرا الخيمة

مكوناتها الإدارية قسما أول شبرا الخيمة - ثان شبرا الخيمة

عدد المقاعد 3



الدائرة الرابعة مقرها مركز قليوب

مكوناتها الإدارية مركزا قليوب – القناطر الخيرية قسم قليوب.

عدد المقاعد 3



الدائرة الخامسة مقرها مركز الخانكة

مكوناتها الإدارية مركز الخانكة تضم أقسام الخصوص – الخانكة – العبور

عدد المقاعد 3



الدائرة السادسة مقرها مركز شبين القناطر

مكوناتها الإدارية مركز شبين القناطر.

عدد المقاعد 2



7- محافظة الشرقية 8 دوائر انتخابية وخصص لها 21 مقعدا



الدائرة الأولي مقرها قسم أول الزقازيق

مكوناتها الإدارية +مركز الزقازيق، أقسام: أول الزقازيق – ثان الزقازيق – القنايات"

عدد المقاعد: 4



الدائرة الثانية مقرها مركز بلبيس

مكوناتها الإدارية مركز بلبيس، قسما: أول العاشر من رمضان - ثان العاشر من رمضان

عدد المقاعد 3



الدائرة الثالثة مقرها مركز منيا القمح

مكوناتها الإدارية مركزا منيا القمح - مشتول السوق

عدد المقاعد 3



الدائرة الرابعة مقرها مركز أبو كبير

مكوناتها الإدارية مركزا: ابوكبير - هيها

عدد المقاعد 2



الدائرة الخامسة مقرها مركز ديرب نجم

مكوناتها الإدارية مركزا: ديرب نجم - الإبراهيمية

عدد المقاعد 2



الدائرة السادسة مقرها مركز فاقوس

مكوناتها الإدارية مراكز: فاقوس - أولاد صقر - كفر صقر قسم فاقوس

عدد المقاعد 3





الدائرة السابعة مقرها مركز أبو حماد

مكوناتها الإدارية مركز أبو حماد، قسم القرين

عدد المقاعد 2



الدائرة الثامنة مقرها مركز الحسنية

مكوناتها الإدارية مراكز: الحسينية وصان الحجر - منشأة أبو عمر - قسم الصالحية الجديدة

عدد المقاعد 2



8- محافظة الدقهلية 10 دوائر انتخابية خصص لها 21 مقعدا



الدائرة الأولي مقرها قسم أول المنصورة

مكوناتها الإدارية قسما أول المنصورة – ثان المنصورة

عدد المقاعد 2



الدائرة الثانية مقرها مركز المنصورة

مكوناتها مركزا المنصورة – محلة دمنة

عدد المقاعد 2



الدائرة الثالثة مقرها مركز بلقاس

مكوناتها الإدارية مركزا بلقاس – الستاموني، قسم:جمصة

عدد المقاعد 2



الدائرة الرابعة مقرها مركز طلخا

مكوناتها الإدارية مركزا طلخا – نبروه

عدد المقاعد 2



الدائرة الخامسة مقرها مركز دكرنس

مكوناتها مراكز دكرنس – بني عبيد – شربين

عدد المقاعد 3



الدائرة السادسة مقرها مركز منية النصر

مكوناتها مراكز منية النصر – ميت سلسيل – والجمالية، قسم الكردي

عدد المقاعد 2



الدائرة السابعة مقرها قسم المنزلة

مكوناتها الإدارية مركزا المنزلة – المطرية، قسم المنزلة.

عدد المقاعد 2



الدائرة الثامنة مقرها مركز ميت غمر

مكوناتها الإدارية مركز ميت غمر، قسم: ميت غمر

عدد المقاعد 2





الدائرة التاسعة مقرها مركز أجا

مكوناتها الادارية مركز أجا

عدد المقاعد 2



الدائرة العاشرة مقرها مركز السنبلاوين

مكوناتها الادارية مركزا: السنبلاوين – تمى الأمديد

عدد المقاعد 2



9- محافظة دمياط دائرتان خصص لهما 4 مقاعد



الدائرة الأولي مقرها قسم أول دمياط

مكوناتها الإدارية مركزا دمياط – كفر البطيخ، أقسام: رأس البر – أول دمياط – ثان دمياط – دمياط الجديدة.

عدد المقاعد 2



الدائرة الثانية مقرها مركز كفر سعد

مكوناتها الإدارية مراكز: كفر سعد – فارسكور – الزرقا، قسم:السرو

عدد المقاعد 2



10- محافظة كفر الشيخ 4 دوائر انتخابية خصص لها 10 مقاعد



الدائرة الأولي مقرها مركز كفر الشيخ

مكوناتها الإدارية مركزا: كفر الشيخ – قلين، قسما: أول كفر الشيخ – ثان كفر الشيخ

عدد المقاعد 3



الدائرة الثانية مقرها مركز سيدي سالم

مكوناتها مركز سيدي سالم – الرياض

عدد المقاعد 2



الدائرة الثالثة مقرها مركز الحامول

مكوناتها الإدارية مراكز: الحامول – بيلا – البرلس، قسم: بيلا

عدد المقاعد 2



الدائرة الرابعة مقرها قسم دسوق

مكوناتها الإدارية مراكز: دسوق – مطوبس – فوة، قسم: دسوق

عدد المقاعد 3



11- محافظة الغربية عدد الدوائر الانتخابية 7 مخصص لها 14 مقعدا



الدائرة الأولي مقرها قسم أول طنطا

مكوناتها الإدارية: مركز طنطا، قسما: أول طنطا – ثان طنطا

عدد المقاعد 3

الدائرة الثانية مقرها مركز كفر الزيات.

مكوناتها الإدارية: مركزا كفر الزيات – بسيون.

عدد المقاعد: 2



الدائرة الثالثة مقرها مركز قطور

مكوناتها الإدارية مركز قطور.

عدد المقاعد 1



الدائرة الرابعة مقرها قسم أول المحلة الكبري

مكوناتها الإدارية أقسام: أول المحلة الكبري – ثان المحلة الكبري – ثالث المحلة الكبري.

عدد المقاعد 2



الدائرة الخامسة مقرها مركز المحلة الكبري

مكونها الإدارى مركز المحلة الكبري

عدد المقاعد 2



الدائرة السادسة مقرها مركز سمنود.

مكونها مركز سمنود.

عدد المقاعد 1



الدائرة السابعة مقرها مركز زفتي

مكوناتها مركزا: زفتي – السنطة، قسم زفتي.

عدد المقاعد 3



12- محافظة المنوفية عدد الدوائر 6 مخصص لها 11 مقعدًا



الدائرة الأولي مقرها: مركز شبين الكوم

مكوناتها الإدارية: مركز شبين الكوم، قسم شبين الكوم

عدد المقاعد: 2



الدائرة الثانية مقرها: مركز قويسنا

مكوناتها الإدارية: مركزًا فويسنا – بركة السبع

عدد المقاعد: 2



الدائرة الثالثة مقرها مركز تلا

مكوناتها الإدارية: مركزا تلا – الشهداء

عدد المقاعد 2



الدائرة الرابعة مقرها مركز أشمون

مكوناتها الإدارية: مركز أشمون

عدد المقاعد: 2





الدائرة الخامسة مقرها مركز الباجور

مكوناتها الإدارية: مركز الباجور

عدد المقاعد: 1



الدائرة السادسة مقرها مركز منوف

مكوناتها الإدارية: مركزا: منوف – السادات، قسما منوف –سرس اللبان

عدد المقاعد: 2



13- محافظة البحيرة 9 دوائر انتخابية مخصص لها 18 مقعدًا



الدائرة الأولي مقرها قسم دمنهور

مكوناتها الإدارية: مركز دمنهور، قسم دمنهور

عدد المقاعد: 3



الدائرة الثانية مقرها قسم كفر الدوار

مكوناتها الإدارية: مركز كفر الدوار، قسم كفر الدوار

عدد المقاعد: 3



الدائرة الثالثة مقرها مركز أبو حمص

مكوناتها الإدارية: مركزا أبو حمص – إدكو

عدد المقاعد 2



الدائرة الرابعة مقرها مركز المحمودية

مكوناتها الإدارية مركزا: المحمودية – رشيد – الرحمانية

عدد المقاعد 2



الدائرة الخامسة مقرها مركز حوش عيسي

مكوناتها الإدارية مركز حوش عيسي

عدد المقاعد 1



الدائرة السادسة مقرها مركز الدلنجات

مكوناتها الإدارية مركز الدلنجات

عدد المقاعد 1



الدائرة السابعة مقرها مركز أبو المطامير

مكوناتها الإدارية مركزا: أبو المطامير – وادي النطرون، قسم غرب النوبارية

عدد المقاعد 2



الدائرة الثامنة مقرها مركز إيتاي البارود

مكوناتها الإدارية مركزا: إيتاي البارود – شبراخيت

عدد المقاعد 2





الدائرة التاسعة مقرها كوم حماده

مكوناتها الإدارية مركزا: كوم حماده – بدر

عدد المقاعد 2



14 - محافظة الجيزة عدد الدوائر 12 دائرة انتخابية بـ25 مقعد



الدائرة الأولي مقرها قسم الجيزة

مكوناتها الإدارية اقسام: الجيزة – الدقي ح العجوزة

عدد المقاعد 2



الدائرة الثانية مقرها مركز ابو النمرس

مكوناتها الإدارية مركز أبو النمرس، قسم الحوامدية

عدد المقاعد 2



الدائرة الثالثة مقرها مركز البدرشين

مكوناتها الإدارية مركزا: البدرشين – العياط

عدد المقاعد 3



الدائرة الرابعة مقرها مركز الصف

مكوناتها الإدارية مركز الصف

عدد المقاعد 1



الدائرة الخامسة مقرها مركز أطفيح

مكوناتها الإدارية مركز أطفيح

عدد المقاعد 1



الدائرة السادسة مقرها قسم بولاق الدكرور

مكوناتها الإدارية قسم بولاق الدكرور

عدد المقاعد 3



الدائرة السابعة مقرها قسم العمرانية

مكوناتها الإدارية قسما: العمرانية – الطالبية

عدد المقاعد 2



الدائرة الثامنة مقرها قسم إمبابة

مكوناتها الإدارية قسم إمبابة

عدد المقاعد 2



الدائرة التاسعة مقرها قسم أول أكتوبر

مكوناتها الإدارية أقسام: الأهرام – حدائق أكتوبر – أول اكتوبر – ثان أكتوبر – ثالث أكتوبر – أول الشيخ زايد – ثان الشيخ زايد – الواحات البحرية

عدد المقاعد 3



الدائرة العاشرة مقرها مركز كرداسة

مكوناتها الإدارية مركز كرداسة

عدد المقاعد 1



الدائرة الحادية عشر مقرها قسم الوراق

مكوناتها الإدارية مركز أوسيم، قسم الوراق

عدد المقاعد 3



الدائرة الثانية عشر مقرها مركز منشأة القناطر

مكوناتها الإدارية مركز منشأة القناطر

عدد المقاعد 2



15- محافظة الفيوم عدد الدوائر 4 بـ10 مقاعد انتخابية



الدائرة الأولي مقرها مركز الفيوم

مكوناتها الإدارية مركز الفيوم، أقسام: أول الفيوم – ثان الفيوم – الفيوم الجديدة

عدد المقاعد 3



الدائرة الثانية مقرها مركز أطسا

مكوناتها الإدارية مركز أطسا

عدد المقاعد 2



الدائرة الثالثة مقرها مركز سنورس

مكوناتها الإدارية مركزا: سنورس – طامية

عدد المقاعد 3



الدائرة الرابعة مقرها مركز أبشواي

مكوناتها الإدارية مراكز: أبشواى – يوسف الصديق – الشواشنة

عدد المقاعد 2



16- محافظة بني سويف عدد الدوائر الانتخابية 4 وعدد المقاعد 8



الدائرة الأولي مقرها مركز بني سويف

مكوناتها الإدارية مركز بني سويف، قسما:بني سويف – بني سويف الجديدة

عدد المقاعد 2



الدائرة الثانية مقرها مركز ناصر

مكوناتها الإدارية مركزا: الواسطى – ناصر

عدد المقاعد 2



الدائرة الثالثة مقرها مركز إهناسيا

مكوناتها الإدارية مركز إهناسيا

عدد المقاعد 1

الدائرة الرابعة مقرها مركز ببا

مكوناتها الإدارية مراكز: ببا – سمسطا – الفشن

عدد المقاعد 3



17 - محافظة المنيا عدد الدوائر الانتخابية 6 مخصص لها 16 مقعدا



الدائرة الأولي مقرها قسم أول المنيا

مكوناتها الإدارية مركز المنيا، قسما: أول المنيا – المنيا الجديدة

عدد المقاعد 3



الدائرة الثانية مقرها مركز غرب سمالوط

مكوناتها الإدارية مراكز: سمالوط غرب – سمالوط شرق – مطاي

عدد المقاعد 3



الدائرة الثالثة مقرها مركز مغاغة

مكوناتها الإدارية مراكز: مغاغة – العدوه – بني مزار

عدد المقاعد 4



الدائرة الرابعة مقرها مركز أبو قرقاص

مكوناتها الإدارية مركز أبو قرقاص

عدد المقاعد 2



الدائرة الخامسة مقرها مركز ملوي

مكوناتها الإدارية مركز ملوي، قسم ملوي

عدد المقاعد 3



الدائرة السادسة مقرها مركز دير مواس

مكوناتها الإدارية مركز دير مواس

عدد المقاعد 1



18 – محافظة أسيوط مقسمة إلي 4 دوائر ومخصص لها 12 مقعد



الدائرة الاولى مقرها قسم اول اسيوط

مكوناتها الإدارية: مركز اسيوط وقسما اول اسيوط-ثان اسيوط

عدد المقاعد: 3



الدائرة الثانية مقرها مركز القوصية

مكوناتها الإدارية مراكز: ديروط –القوصية – منفلوط

عدد المقاعد 4



الدائرة الثالثة مقرها مركز الفتح

مكوناتها الإدارية مراكز: البدارى –ساحل سليم –الفتح –ابنوب، قسم اسيوط الجديدة

عدد المقاعد 3

الدائرة الرابعة مقرها مركز ابوتيج

مكوناتها الإدارية مراكز: ابو تيج- صدفا- الغنايم وقسم ابوتيج

عدد المقاعد 2



19 - محافظة سوهاج مخصص لها 14 مقعد فردى ومقسمة الى 8 دوائر



الدائرة الاولى مقرها مركز سوهاج

مكوناتها الإدارية مراكز: سوهاج –جزيرة شندويل واقسام اول سوهاج- ثان سوهاج – سوهاج الجديدة

عدد المقاعد 2



الدائرة الثانية مقرها مركز اخميم

مكوناتها الإدارية مركزا:اخميم –ساقلته وقسم الكوثر

عدد المقاعد 2



الدائرة الثالثة مقرها مركز المراغة

مكوناتها الإدارية مركز المراغة

عدد المقاعد 1



الدائرة الرابعة مقرها مركز طهطا

مكوناتها الإدارية مراكز: طما-طهطا-جهينة –قسم طهطا

عدد المقاعد 3



الدائرة الخامسة مقرها مركز جرجا

مكوناتها الإدارية مركزا:جرجا –العسيرات وقسم جرجا

عدد المقاعد 2



الدائرة السادسة مقرها مركز المنشاة

مكوناتها الإدارية مركز المنشأة

عدد المقاعد 1



الدائرة السابعة مقرها مركز البلينا

مكوناتها الإدارية مركز البلينا

عدد المقاعد 2



الدائرة الثامنة مقرها مركز دار السلام

مكوناتها الإدارية مركز: دار السلام

عدد المقاعد 1











20 - محافظة قنا مخصص لها 9 مقاعد فردى ومقسمة الى 4دوائر



الدائرة الاولى مقرها مركز قنا

مكوناتها الإدارية مركز قنا-قسم قنا

عدد المقاعد 2



الدائرة الثانية مقرها مركز قوص

مكوناتها الإدارية مراكز: قوص –قفط –نقادة

عدد المقاعد 2



الدائرة الثالثة مقرها مركز نجح حمادة

مكوناتها الإدارية مراكز: نجح حمادى- دشنا –الوقف

عدد المقاعد 3



الدائرة الرابعة مقرها مركز ابو تشت

مكوناتها الإدارية مركزا: ابوتشت –فرشوط

عدد المقاعد 2



21 - محافظة الاقصر مخصص لها 3 مقاعد فردى ومقسمة الى 3 دوائر هى



الدائرة الاولى مقرها مركز قسم الاقصر

مكوناتها الإدارية مركزا: طيبة –الاقصر- قسم الاقصر

عدد المقاعد 1



الدائرة الثانية مقرها مركز القرنة

مكوناتها الإدارية مركزا: القرنة – ارمنت

عدد المقاعد 1



الدائرة الثالثة مقرها مركز اسنا

مكوناتها الإدارية مركز: اسنا

عدد المقاعد 1



22 - محافظة اسوان مخصص لها 5مقاعد فردى ومقسمة الى 4 دوائر هى



الدائرة الاولى مقرها قسم اول اسوان

مكوناتها الإدارية مراكز اسوان –دراو واقسام –اول اسوان –ثان اسوان –اسوان الجديدة

عدد المقاعد 2











الدائرة الثانية مقرها مركز كوم امبو

مكوناتها الإدارية مركز كوم امبو

عدد المقاعد 1



الدائرة الثالثة مقرها مركز نصر النوبة

مكوناتها الإدارية مركز نصر النوبة

عدد المقاعد 1



الدائرة الرابعة مقرها مركز ادفو

مكوناتها الإدارية مركز ادفو

عدد المقاعد 1



23 - محافظة الوادى الجديد مخصص لها مقعدين فردى ومقسمة الى دائرئتين



الدائرة الاولى مقرها قسم الخارجة

مكوناتها الإدارية مركز: باريس، قسم الخارجة

عدد المقاعد 1



الدائرة الثانية مقرها مركز الداخلة

مكوناتها الإدارية مراكز: الداخلة – الفرافرة –بلاط

عدد المقاعد 1



24 - محافظة البحر الاحمر مخصص لها 3 مقاعد فردى وتضم3 دوائر



الدائرة الاولى مقرها قسم اول الغردقة

مكوناتها الإدارية اقسام: راس غارب –ثان الغردقة –اول الغردقة

عدد المقاعد 1



الدائرة الثانية مقرها قسم سفاجا

مكوناتها الإدارية اقسام: سفاجا-القصير –مرسى علم

عدد المقاعد 1



الدائرة الثالثة مقرها قسم الشلاتين

مكوناتها الإدارية قسما: الشلاتين –حلايب

عدد المقاعد 1















25 - محافظة شمال سيناء مخصص مقعدين فردى ومقسمة الى دائرتين



الدائرة الاولى مقرها قسم اول العريش

مكوناتها الإدارية اقسام: أول العريش - ثان العريش - ثالث العريش - رابع العريش - رفح - الشيخ زويد

عدد المقاعد 1

الدائرة الثانية مقرها قسم الحسنة

مكوناتها الإدارية اقسام: الحسنة – القسيمة –نخل –بئر العبد-رمانة

عدد المقاعد 1



26 - محافظة جنوب سيناء مخصص لها مقعدين فردى ومقسمة الى دائرتين



الدائرة الاولى مقرها قسم اول شرم الشيخ

مكوناتها الإدارية اقسام: اول شرم الشيخ - ثانى شرم الشيخ - دهب - نوبيع - سانت كاترين – طابا

عدد المقاعد 1



الدائرة الثانية مقرها قسم طور

مكوناتها الإدارية اقسام: الطور - راس سدر - ابو زنيمة - ابو رديس

عدد المقاعد 1