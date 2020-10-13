الأسهم الأوروبية تقترب من أعلى مستوى في خمسة أسابيع

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 10:51 ص
بوابة الفجر
رويترز
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حومت الأسهم الأوروبية عند أعلى مستوى في خمسة أسابيع اليوم الثلاثاء عقب ارتفاع استمر ثلاثة أيام أوقدت شرارته آمال في مزيد من التحفيز بالولايات المتحدة، بينما نزل سهم إيرباص بعد أن خفضت جيه.بي مورجان تصنيفها للسهم.

واستقر المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية، فيما بددت مكاسب قطاعات المرافق والعقارات والاتصالات أثر تراجع لقطاعي السفر والترفيه والسيارات.

وأغلق المؤشر القياسي أمس الاثنين عند أعلى مستوياته في نحو شهر مع انتظار المستثمرين موافقة واشنطن على إنقاذ مالي اتحادي جديد وفي الوقت الذي أشارت فيه بيانات إلى تعاف مستقر في الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ونزل سهم إيرباص 3.5 بالمئة إذ خفضت جيه.بي مورجان تصنيفها لسهم الشركة المصنعة للطائرات إلى "تقليل الوزن النسبي في المحافظ" من "محايد".

 

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