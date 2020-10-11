المركزي الإماراتي: ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 355 مليار درهم

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 12:06 م
بوابة الفجر
وكالات
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أظهر تقرير مصرف الإمارات المركزي ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية بنسبة 0.4% على أساس شهري لتصل الى أكثر من 355 مليار درهم في شهر أغسطس من العام الحالي.

ويعزى هذا الارتفاع الى نمو أصول المصرف من الأوراق المالية الأجنبية بنسبة 38% لتصل الى نحو 13 مليار درهم بالإضافة الى ارتفاع الأصول  الأجنبية "الأخرى" بنسبة 22% الى نحو 32 مليار درهم بالفترة ذاتها.

الجدير بالذكر أن الاحتياطيات الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي شهدت انخفاضات شهرية متتالية منذ بداية أزمة تداعيات كورونا في شهر مارس لتعاود الارتفاع مجددا مع بداية الربع الثالث من العام الحالي.

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