بتكلفة 50 مليون جنيه.. أول جهاز للعلاج الإشعاعي بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد لخدمة مرضى الأورام

السبت 10/أكتوبر/2020 - 10:15 م
بوابة الفجر
محمد عزام
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أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن تشغيل وحدة العلاج الإشعاعي بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد، لافتة إلى خضوع مريضين لأولى جلسات العلاج من خلال جهاز leaner accelerator، والذي يعتبر من أحدث التقنيات في العالم المستخدمة في علاج أغلب الأورام، وأشارت الهيئة إلى إجراء أول جلسة لمريض يعاني من ورم في المخ داخل وحدة العلاج الإشعاعي اليوم.

وكشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن تكلفة وحدة العلاج الإشعاعي بمستشفى النصر التخصصي "إحدى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد"، والتي تقدر بـ "٥٠ مليون جنيه"، لافتة أن وحدة العلاج الإشعاعي تخدم جميع مرضى الأورام من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، بل وتخدم أيضًا مرضى الأورام بإقليم القناة كله.

وتابعت الهيئة، أن الهدف من إنشاء هذه الوحدة هو تقديم الخدمة الطبية وجلسات العلاج الإشعاعي لمنتفعي التأمين الصحي الشامل من مرضى الأورام دون تحميلهم مشقة السفر والعناء في الحصول على جلسات العلاج خارج المحافظة، وتوفيرها بمستشفى النصر التخصصي تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية وسعيها الدؤوب نحو توفير كافة الحزم الطبية والعلاجية لجميع منتفعي منظومة التأمين الشامل، وخصوصًا أصحاب الأمراض المزمنة، بهدف رفع المعاناة عن كاهلهم، والتخفيف عنهم بتوفير كافة الخدمات الطبية التي يحتاجها المنتفعين داخل محافظة بورسعيد، وحرصًا على راحتهم وسلامتهم.

وأضافت الهيئة في بيانها اليوم، أنه مع تطور الطب تنوعت علاجات الأورام الخبيثة والحميدة، حيث يعتبر العلاج الإشعاعي أحد العلاجات المعتمدة عالميًا في علاج الأورام، بينما يعتبر الهدف الأساسي من العلاج الإشعاعي هو تقليص حجم الأورام وقتل الخلايا السرطانية، وفي حين أن الأشعة قد تستهدف الخلايا السليمة أيضا إلا أنه ليس من الضروري أن تصاب بالضرر الذي يلحق الخلايا السرطانية، حيث أن الخلايا السليمة تتمتع بقدرة على إنعاش نفسها.

يشار أن مستشفى النصر التخصصي تعد صرحًا طبيًا يرتادها مرضى الأورام من محافظة بورسعيد وخارجها، حيث تم توفير كل ما يخدم مرضى الأورام فيها، كان أولها افتتاح وحدة الطب النووي واستخدام تقنية التصوير البريتزوني المحوسب من خلال جهاز التصوير المقطعي pet CT الذي يستخدم في تشخيص مرضى الأورام، ووصولًا إلى تشغيل وحدة العلاج الإشعاعي بالمستشفى، وبدء العمل به وخضوع حالتين للعلاج بها اليوم.
بتكلفة 50 مليون جنيه.. أول جهاز للعلاج الإشعاعي بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد لخدمة مرضى الأورام
بتكلفة 50 مليون جنيه.. أول جهاز للعلاج الإشعاعي بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد لخدمة مرضى الأورام
بتكلفة 50 مليون جنيه.. أول جهاز للعلاج الإشعاعي بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد لخدمة مرضى الأورام
بتكلفة 50 مليون جنيه.. أول جهاز للعلاج الإشعاعي بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد لخدمة مرضى الأورام

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