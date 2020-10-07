لجنة القيد توافق علي شطب "المصرية للمشروعات السياحية " نهائياً من البورصة
الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 10:31 ص
نيفين سمير
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وافقت لجنة قيد الأوراق المالية على شطـب القيد النهائي لاسهم شركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية في ضوء التزام الشركة بأحكام الشطب الاختياري برأس مال مصدر ومقيد 400 مليون جنيه مصري موزع على 400 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه مصري للسهم الواحد ( ممثلا في ستة عشر إصدار ) من جدول قيد الاوراق المالية المصرية " أسهم " بعد ان قامت الشركة المصدرة بطلب شراء اسهم المساهمين الراغبين بالبيع سواء المتضررين من الشطب او غيرهم .
وذلك بعد ان تم تنفيذ صفقة الشراء للاسهم بتاريخ 30/9/2020 والتي عرضت على الشركة المصدرة خلال فترة فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) بناء على ما ورد من الادارة المختصة بالبورصة المصرية خلال الفترة المعلن عنها في اعلانات الشركة المصدرة وفقا للمادة ( 55 ) من قواعد القيد والـمـادة ( 74 ) من الإجراءات التنفيذية المفسرة لها وتعديلاتها ، علماً بان الكمية المنفذة تبلغ 1,2 مليون سهم بسعر 6,32 جنيه بقيمة اجمالية 7,601 مليون جنيه ، وان نسبة الأسهم المنفذة لإجمالي أسهم الشركة تبلغ 0.3% وتمثل 8.52% من نسبة الاسهم حرة التداول ، وعدد المساهمين المودع بالإيداع المركزي طبقا للموقف في 04\10\2020 ( 238 )مساهم .
وأكدت لجنة القيد علي ضرورة ان يتم تداول أسهم الشركة بسوق العمليات الخاصة (O. P. R ) لمدة ستة أشهر تبدأ من 30\07\2020 حتى 31\01\2021 وذلك طبقا للخطاب الوارد من شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية - شركة السمسرة التي ستمثل الطرف المشتري - للبورصة المصرية بتاريخ 9\9\2020 بانه سوف تقوم الشركة بتنفيذ عمليات الشراء على فترات منتظمة وذلك يوم الخميس من كل أسبوع بنفس سعر عرض الشراء الإجباري وقدرة 6.32 جنيه وذلك بعد قيام الشركة بشراء اسهم المساهمين المتضررين من الشطب الاختياري وبالتنسيق مع قطاع عمليات السوق بالبورصة المصرية وذلك في ضوء عرض الشراء الإجباري الذى تم تنفيذه بالبورصة المصرية بتاريخ 29\07\2020 .
وسوف يتم حذف بيانات الشركة المصدرة من على قاعدة بيانات البورصة المصرية وذلك اعتبارا من نهاية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 6\10\2020 وتداول أسهم الشركة المصدرة بسوق العمليات الخاصة(OPR) لمدة 6 أشهر تنتهي في 31\1\2021 ويتم عرض موقف الشركة المصدرة في نهايتها على لجنة القيد مع اخطار قطاع عمليات السوق بذلك.
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