لجنة القيد توافق علي شطب "المصرية للمشروعات السياحية " نهائياً من البورصة

وافقت لجنة قيد الأوراق المالية على شطـب القيد النهائي لاسهم شركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية في ضوء التزام ‏الشركة بأحكام الشطب الاختياري برأس مال مصدر ومقيد 400 مليون جنيه مصري موزع على 400 مليون سهم ‏بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه مصري للسهم الواحد ( ممثلا في ستة عشر إصدار ) من جدول قيد الاوراق المالية ‏المصرية " أسهم " بعد ان قامت الشركة المصدرة بطلب شراء اسهم المساهمين الراغبين بالبيع سواء المتضررين من ‏الشطب او غيرهم .









وذلك بعد ان تم تنفيذ صفقة الشراء للاسهم بتاريخ 30/9/2020 والتي عرضت على الشركة المصدرة ‏خلال فترة فتح سوق الصفقات الخاصة (‏OPR‏) بناء على ما ورد من الادارة المختصة بالبورصة المصرية خلال الفترة ‏المعلن عنها في اعلانات الشركة المصدرة وفقا للمادة ( 55 ) من قواعد القيد والـمـادة ( 74 ) من الإجراءات التنفيذية ‏المفسرة لها وتعديلاتها ، علماً بان الكمية المنفذة تبلغ 1,2 مليون سهم بسعر 6,32 جنيه بقيمة اجمالية 7,601 مليون ‏جنيه ، وان نسبة الأسهم المنفذة لإجمالي أسهم الشركة تبلغ 0.3% وتمثل 8.52% من نسبة الاسهم حرة التداول ، ‏وعدد المساهمين المودع بالإيداع المركزي طبقا للموقف في 04\10\2020 ( 238 )مساهم .‏









وأكدت لجنة القيد علي ضرورة ان يتم تداول أسهم الشركة بسوق العمليات الخاصة (‏O. P. R‏ ) لمدة ستة أشهر تبدأ من 30\07\2020 ‏حتى 31\01\2021 وذلك طبقا للخطاب الوارد من شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية - شركة السمسرة التي ‏ستمثل الطرف المشتري - للبورصة المصرية بتاريخ 9\9\2020 بانه سوف تقوم الشركة بتنفيذ عمليات الشراء على ‏فترات منتظمة وذلك يوم الخميس من كل أسبوع بنفس سعر عرض الشراء الإجباري وقدرة 6.32 جنيه وذلك بعد قيام ‏الشركة بشراء اسهم المساهمين المتضررين من الشطب الاختياري وبالتنسيق مع قطاع عمليات السوق بالبورصة ‏المصرية وذلك في ضوء عرض الشراء الإجباري الذى تم تنفيذه بالبورصة المصرية بتاريخ 29\07\2020 . ‏



